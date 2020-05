Borussia Dortmund har inte spelat en ligamatch sedan den 7 mars, då det blev seger med 2-1 mot Mönchengladbach. I den matchen blev faktiskt Erling Haaland mållös, men när Bundesliga som första stora liga återupptogs efter ett två månader långt coronauppehåll var han tillbaka i målprotokollet i derbyt mot Schalke.

I den 29:e minuten klackade Julian Brandt fram bollen till Thorgan Hazard som for fram på högerkanten, och kunde lägga in bollen mot straffområdet. Där kom Haaland farande och kunde stöta in bollen till 1-0 – det första målet för hela den här nypremiäromgången av Bundesliga.

Haaland firade på speciellt vis

På grund av restriktionerna som ska begränsa smittspridning kunde inte Haaland fira som vanligt tillsammans med lagkamraterna. Efter målet bjöd han med ett leende upp till en stilla dans nere vid hörnflaggan, som några av de andra spelarna följde efter – på behörigt avstånd.

– Man får inte fira mer än så där, men det räcker att gunga lite tycker Haaland, säger kommentatorn Henrik Strömblad i Viaplays sändning.

Målet var 19-åringens tionde i Bundesliga den här säsongen.

Raphaël Guerreiro skickade in 2-0 strax före halvtidsvilan.

Spelarna hyllas för firandet

Borussia Dortmund fortsatte dominera även i den andra halvleken, där Thorgan Hazard satte 3-0 och Guerreiro 4-0 med sitt andra mål för eftermiddagen.

4-0 blev också slutresultatet i Ruhr-derbyt, som vanligtvis ramas in med över 80 000 åskådare på plats – men som den här gången spelades utan publik.

De tomma läktarna var inget som hindrade Dortmund-spelarna från att låtsas som att publik var på plats på Signal Iduna Park. Spelarna applåderade mot det som brukar vara ”den gula väggen” och sprang ”vågen” mot klacken – men inte innan de tydligt radat upp sig med ett föredömligt avstånd mellan varandra.

”Jag börjar gråta när Dortmund-spelarna applåderar mot de tomma läktarna”, skriver Fox Sports Charlotte Wilder på Twitter.

”Det där är imponerande skämtsam social distansering”, skriver The Athletics Liam Twomey.

”Gillar verkligen hur spelarna firar inför tomma läktare”, skriver ESPN:s Andrew Cesare.

– Varför inte? Det där var till våra fans, säger Haaland i Viaplays sändning om firandet.

Borussia Dortmund är nu endast en poäng bakom serieledande Bayern München, som möter Sebastian Anderssons Union Berlin under söndagen.

LÄS MER: Superlöftet skadad på uppvärmningen

LÄS MER: Hela fotbollsvärlden skrattar åt scenerna

Experterna Martin Åslund och Keven Bader ger en snabbkurs i tysk fotboll inför omstarten av Bundesliga. Här är doldisarna och stjärnorna.