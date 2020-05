Haaland sågas efter bilderna: ”Chockad”

Det var en annan typ av fotboll som visades upp när Bundesliga återstartade i helgen. På bänken satt spelare och tränare i ansiktsmasker och på läktarna gapade stolarna tomma. Men åtminstone en sak var som vanligt.

Erling Haaland gjorde mål för Borussia Dortmund.

Den norske supertalangen låg bakom det mesta i Ruhrderbykrossen mot Schalke 04 och är nu uppe i tio mål på nio ligamatcher i Tyskland. Totalt har den 19-årige anfallaren noterats för 41 mål på 34 matcher den här säsongen, givetvis sensationella siffror för en tonåring.

Men han får inte bara uppmärksamhet för sitt fotbollsspelande. Efter 4-0-segern mot Schalke 04 intervjuades Haaland i tv. En intervju som minst sagt skapat reaktioner över fotbollsvärlden.

Haaland kritiseras efter tv-intervjun

Vad han sa under den 20 sekunder långa ”intervjun”?

Reportern: Efter slutsignal gick du och dina lagkamrater mot ståplats, där den berömda ”gula väggen”, givetvis, var tom i dag. Varför gjorde ni så?

Haaland: Varför inte?

Reportern: Var det något budskap ni ville skicka ut?

Haaland: Ja.

Reportern: Vill du berätta vad budskapet var?

Haaland: Till mina fans.

Reportern: De betyder allt för dig och Borussia Dortmund?

Haaland: Så är det.

Hans kortfattade svar och attityd mot reporten har fått vissa att jämföra honom med Zlatan Ibrahimovic, men Sky Sports-profilen Jacqui Oatley, som bland annat programleder Sunday Supplement, är inte lika imponerad.

”Haaland är ung och engelska är inte hans modersmål, men jag hoppas att han snart inser att reportrar inte är ute efter att sätta dit honom. Han missar ett bra läge att kommunicera med fansen som idoliserar honom”, skrev hon på Twitter.

Tv-kollegan Piers Morgan:

”Hmmmmm, jag skulle säga att han saknar vanligt hyfs. Du är en bra spelare, unge man, men din arrogans gentemot media är skrämmande”.

Sky Sports-profilen: ”Chockad”

I en intervju med norska VG utvecklar Jacqui Oatley sina tankar kring den omtalade intervjun.

– Han gillar att få folk att se dumma ut och det går inte hem hos mig. Det gäller inte bara fotbollsspelare utan människor i allmänhet. Varför skulle det vara okej att uppföra sig så där bara för att du är duktig på att göra mål?, säger hon till tidningen.

Jacqui Oatley tar upp ett annat exempel.

Erling Braut Haaland fick sitt stora genombrott med RB Salzburg under hösten och öste in mål i Champions Leagues gruppspel. Enligt VG ska han då ha skakat på huvudet under en intervju då han tyckte att ”frågorna var dåliga”.

– Jag blev chockad. Jag tror aldrig att jag har hört en 19-åring prata så. Det är väldigt ovanligt för en stor stjärna som är van vid att göra många intervjuer. Det var den största kvällen i hans liv och reportern vill bara att han skulle dela med sig av sina känslor. Fräckheten var en chock för mig.

Försvaret: ”Klippet är redigerat”

Den tidigare landslagsspelaren Jan Åge Fjörtoft, nu reporter i norska Viasat, har konfronterat bland annat Oatley på Twitter.

Han påvisar att den virala intervjun bara är en utklippt del av en längre intervju med Haaland.

”Bara så ni vet. Några kritiserar Erling Haaland efter intervjun och jag respekterar att det finns olika åsikter. Men snälla, titta på hela intervjun innan du bildar dig en uppfattning. Och inte det redigerade klippet som har skickats runt”, skriver han.

Jacqui Oatley menar att Haaland har en bristfällig respekt gentemot journalister.

”Jag pratade precis med en norsk reporter som säger att det här är Haalands vanliga attityd mot medier, även i Norge. De är oroliga för att han ska bli upprörd och de vill inte bli bojkottade av honom eftersom han är en stor stjärna där. Väldigt sorgligt”, skriver hon.

Jan Åge Fjörtoft svarar:

”Du pratar med EN norsk reporter. Baserat på det och en intervju som du såg i helgen kan du göra en analys av en 19-åring... och kallar det 'Väldigt sorgligt'...”.

Fjörtoft har dessutom kontaktat London Evening Standard-reportern Ben Hayward, vars klipp på Haaland har fått stor spridning på sociala medier.

”Hej Ben. Varför redigerade du intervjun? Varför visade du inte hela?”, skriver norrmannen på Twitter.