Borussia Dortmund vann nyligen dragkampen om den norska anfallstalangen Erling Braut Haaland och man kan blygsamt konstatera att han har fått en duglig start i sin nya klubb.

Han inledde med att sitta på bänken i bortamatchen mot Augsburg. Dortmund hamnade i underläge med 1-3 och behövde mål. De tog in Haaland och han gjorde ingen besviken.

På de 34 minuterna han befann sig på planen gjorde han ett hattrick och såg till att Dortmund segrade med 5-3.

Haaland nya succé - tvåmålsskytt i Dortmunds kross

I hemmamatchen mot Köln på fredagskvällen fick Haaland på nytt börja på bänken. Den här gången klarade sig hans lagkamrater dock rätt bra och skaffade sig tidigt ett stabilt grepp om matchen.

Vid ställningen 3-1 fick Haaland dock chansen att spela på nytt.

Och tro det eller ej, han nätade på nytt.

Han hoppade in med 25 minuter kvar och höll sig först framme på en målvaktsretur och tryckte in 4-1. Därefter löpte han sig fri på en djupledsboll, rundade målvakten och la in 5-1 från snäv vinkel.

På sina 59 minuter i Bundesliga har alltså Haaland gjort fem mål. Det är ett mål var 11.8 minut i snitt.