Dubbelmissen: Alexander Isak stoppas från att spela

Den svenske jättetalangen Alexander Isak ser inte ut att ta någon given plats i Borussia Dortmunds A-lag den här säsongen. Svensken spelade några få minuter under försäsongen, men har inte ens varit med i truppen under de inledande ligamatcherna.

Nyligen uppmanade TV4-experten Hasse Backe talangen att försöka bli utlånad för att få ihop mer speltid.

– Alexander bör se till att bli utlånad i januari. Bara han kan få till en vettig klubb så kan han spela gratis. Han kan inte sabba sin karriär, sa Backe till Fotbollskanalen.

Nu skriver Twitter-kontot BVB Jugend, som bevakar Dortmunds ungdomslag, att Isak just nu befinner sig i en speciell situation i klubben.

Isak är inte uttagen i Dortmunds Champions League-trupp, som just nu befinner sig i Belgien inför mötet med Club Brügge.

Uppgifter: Isak stoppas från spel

Den 18-årige svensken reste dock ner tillsammans med laget för att i stället spela Youth League med U19-laget. Dortmund hade dock missat att spelare i den turneringen måste vara födda tidigast 2000, enligt Fotbollskanalen.

Isak, född 1999, stoppas därmed nu från spel även med reservlaget, uppger BVB Jugend.

”Alexander Isak berövades det tidigare beviljade speltillståndet”, skriver de på Twitter.

Fotbollskanalen skriver att spelare födda 1999 skulle kunna få tillstånd att delta i Youth League, men detta endast om spelaren varit i klubben i minst två år.

