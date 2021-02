Dortmund straffas – bröt mot reglerna

När Borussia Dortmund slog Schalke 04 med 4-0 i helgens revierderby var det många som var sugna på att fira. I en video som blivit viral på sociala medier syns stjärnor som Erling Haaland och Emre Cam fira i fören på lagets buss. Haaland, Cam och flera andra lagkamrater står nära varandra och ingen bär munskydd.

När de återvänder med bussen till träningsområdet möts de av 200 fans som även de står nära varandra. Flera syns utan munskydd.

Nu bötfälls laget 75 000 euro, drygt 75 000 svenska kronor, av tyska ligan (DFL) för brott mot coronarestriktionerna, enligt ESPN.

– Med all förståelig glädje över derbysegern förekom brott mot Corona-reglerna i går kväll under lagets återresa till träningsområdet, vilket inte kan tolereras, sa Borussia Dortmund i ett pressmeddelande under söndagen.

Det tyska laget är det första att bötfällas av tyska ligan (DFL) för brott mot ligans coronarestriktioner.