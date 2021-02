AIK hade lekstuga

Anfallsfrågan är löst för AIK, Mikael Lustig och klubben är överens om en fortsättning – och det blev en lika övertygande som enkel cupseger mot AFC Eskilstuna.

Bitarna börjar falla på plats för AIK och det känns som laget blickar fram emot nästa helgs cupderby med stort självförtroende.

Efter en rätt trög match mot Oskarshamn senast gjorde AIK processen kort med superettan-laget AFC Eskilstuna. Redan efter åtta minuter satte Sebastian Larsson 1-0-målet när han slog in sin egen retur.

Fram tills målet hade AIK i princip allt bollinnehav och direkt efter målet beordrade AFC:s tränare Özcan Melkemichel sina avbytare att börja värma upp.

Anade vi ett tidigt byte och taktikskifte?

Eller ville Özcan försöka väcka laget?

Något byte blev det inte och vaknade gjorde heller inte AFC.

AIK fortsatte sin dominans och när duktige Erick Otieno hittade in till Henok Goitom som slog in sin egen retur till 2-0 och när sedan Sebastian Larsson skruvade in en frispark stod det 3-0 och matchen var stendöd.

Då hade vi spelat knappa 41 minuter på Friends arena.

Det blev en rätt sömning historia efter det. Filip Rogic styrde in 4-0 tidigt i andra halvlek efter ett skott från Eric Kahl.

Det blev också klassisk promenadseger för AIK som därmed lade en av sina bättre veckor på länge till handlingarna.

Sportchefen Henric Jurelius såg också nöjd ut när han gled omkring med en kaffekopp i handen på Friends läktare. Det är rätt lätt att förstå att han såg nöjd ut.

Han har precis avslutat anfallsjakten då Nicholas Stefanelli är klar för AIK. Argentinaren blev klar under gårdagen. Han har även kommit överens med Mikael Lustig om en förlängning i ytterligare två år och han fick se flera av de unga spelarna briljera på Friends under lördagen. Bästa tänkbara resultat inför cupderbyt mot Hammarby nästa helg.

Däremot så finns det en del frågetecken inför derbyt mot Hammarby. Sotirios Papagiannopoulos, Per Karlsson och Nabil Bahoui missade alla matchen mot AFC på grund av sjukdom. Visserligen såg AIK:s unga lirare med Robin Tihi, Tom Strannegård och Eric Kahl ruskigt vassa ut. Men matchen mot Hammarby på Tele2 arena blir något helt annat än att möta AFC på Friends.