Så nära var Potter MFF

Före detta AIK-mittfältaren Ebenezer Ofori var utlånad från Stuttgart till New York City FC föregående säsong. Där var han en given spelare i startelvan men efter klubbens oväntade sorti redan i kvartsfinalen av MLS-spelet återvände Ofori till sin tyska klubb.

Där går hans kontrakt ut till sommaren och klubben kan släppa Ofori i princip gratis detta fönster, då han sitter på en hög lön. AIK har tagit en första kontakt för att försöka värva honom, vilket Fotbolldirekt rapporterade om i förra veckan.

Men AIK måste sälja Enoch Kofi Adu för att göra plats för Ofori i truppen. Där finns ett visst intresse för Adu från bland annat MLS och om mittfältaren skulle lämna AIK lär Ofori värvas in till klubben.

Dessutom berättar Jesper Jansson om att det fortfarande är knäpptyst från Genoa angående Muamer Tankovic och sedan har Noa Bachner en hyperintressant tränarspaning.

