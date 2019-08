Kujovic till Djurgården

Allsvenska transferfönstret stänger vid midnatt och än så länge jobbar många klubbar stenhårt på att förstärka laget.

GIF Sundsvall jobbar hårt för att få in Johan Blomberg, ÖFK är bara detaljer från att värva in Felix Höberg från Trelleborg och Felix Beijmo är klar för Malmö FF på lån.

Det sistnämnda är en riktig transferbomb och jag tror att högerbacken kommer att passa perfekt in i Uwe Röslers system, där Beijmos offensiva kvaliteter kommer att vara till stor nytta för MFF i guldstriden.

Vilken allsvensk avslutning vi får.

Toppstriden är glödhet.

Framför allt nu när Emir Kujovic är nära att bli klar för Djurgården. Han landade i Eftermiddags i Stockholm och kommer att presenteras inom kort, om allt pappersarbetet går som det ska. Så efter spekulationer i typ tio fönster och rykten på Twitter i typ lika länge verkar nu Kujovic skriva på för Blåränderna. Spännande att se i vilken form han är i.

I dagens avsnitt av Disco&Noa snackar vi också om Djurgårdens Jesper Karlström som har varit och träffat tyska Darmstadt. En övergång lär bli av efter säsongen då Karlström knappast lär lämna i guldstriden och när han har chansen att vinna SM-guld.

Då lämnar han i så fall gratis efter säsongen när hans kontrakt går ut.

Lite tristare nyheter för Djurgården handlar om mittbacken Erik Berg. Vad jag hört är det troligt att han opereras för sin knäskada och troligtvis blir borta resten av säsongen. Tungt för Djurgården i så fall även om de har grymma mittbackar ändå.

Definitivt besked angående Berg kommer inom kort.

Avsnitt 18. Män i vita rockar” finns ute nu. Trevlig lyssning!