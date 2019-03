Om cupdomen och Bajen-silly

Idag meddelade disciplinnämnden sin dom efter den avbrutna matchen mellan Gais och IFK Göteborg. Gais tilldöms segern med 3-0. Det är så klart helt rätt beslut.

Självklart ska alla matcher så långt det är möjligt avgöras på planen. Det vill alla. Men det här var ett väldigt speciellt fall. Ett undantagsfall och det finns knappast något regelverk i världen som är prickfritt. Men med tanke på att förutsättningarna för Gais ändrades i och med att målvakten Marko Johansson fick en hörselskada var det inte mer än rätt.

Och IFK Göteborgs nye klubbdirektör Max Markusson säger det så bra.

– Vi accepterar nämndens beslut utan invändningar då vi måste tydliggöra för de ansvariga för förseelsen vilka negativa konsekvenser som deras handlande medför för klubben.

Precis så.

Det är knappast Gais fel, IFK Göteborgs fel eller Svff:s fel att vi hamnade här.

Det är dårarna som bestämde sig för att skjuta raketer in på en fotbollsplan.

Dags för cupmatcher i helgen och det ska avgöras vilka som går vidare från gruppspelet. Malmö FF, AIK, Hammarby och Östersund kommer från fiasko-resultat och måste vinna för att cupäventyret inte ska sluta i ett misslyckande.

Samtidigt rullar Silly season-säsongen vidare. Visserligen är de största affärerna redan gjorda, men bland annat Hammarby ska ha in minst en till spelare innan fönstret stänger.

Skriver om anfallaren de vill ha in. Osäkert om de löser en värvning, de har konkurrens av ett par utländska klubbar. Klart är i alla fall att Bajen behöver ha in en ung offensiv kraft nu med tanke på åldersstrukturen i truppen. Man jobbar på ett par olika namn där Kubilay Yilmaz är ett av dem.

Dessutom letar laget en defensiv mittfältare att ta in.

Spännande att se vad de grönvita hinner få in innan den allsvenska premiären.