Om AIK 2019

ABU DHABI. Idag spelar AIK träningsmatch mot New York City FC. Matchen avslutar ett nästan två veckor långt träningsläger när de regerande mästarna slipat på sitt ”nya” spelsätt.

Att kalla det nytt är kanske att ta i, men tränaren Rikard Norling förbereder nu laget på ett tvåfrontskrig 2019. AIK är hårt pressade att lyckas i Europaspelet den här säsongen. Det är ju där cashen finns. Ett SM-guld är ett SM-guld, men det är knappast där de stora pengarna finns. De kommer in genom kontinuerligt Europaspel.

Därför har nu också Norling skruvat på sitt 3-5-2 så att det ska bli mer internationellt anpassat. AIK ska inte ha handbromsen i lika mycket som laget hade i början av förra säsongen och laget vill ha ett ett större bollinnehav.

Som mittbacken Per ”Pertan” Karlsson var inne på är det nästan ett måste för att lyckas i Europaspelet. I alla fall sett till hur AIK spelar.

Avspark klockan 14.00 svensk tid idag och som vanligt ska man inte dra för stora växlar av en träningsmatch i början av februari. Försäsongen är lång i Sverige, även om Svenska cupen står för dörren.

Allsvenskan börjar inte förrän i april så det finns gott om tid att spela in nyförvärv som Daniel Granli och Saku Ylätupa. Chinedu Obasi och Anton Saletros behöver knappast någon inkörningstid, de vet vad Norling kräver och vad som krävs för att lyckas.

På så vis förstår jag inte alls de supportrar som kritiserar värvningen av Obasi. Tvärtom, den är klockren tycker jag. I sina bästa stunder är han en av allsvenskans bästa spelare och håller han sig skadefri och kommer i gång kommer AIK har stor nytta av honom.

Det kommer också krävas en större spets på bredden den här säsongen eftersom AIK hoppas nå framgångar både i allsvenskan och Europaspelet.

Mest fokus så klart på den i Norlings ögon så viktiga ”pocketrollen.” Den kommer finske 19-åringen Ylätupa att ta hand om i första hand. Däremot talar ju det mesta för att han inte kommer spela där varje match och att vi säkerligen kommer få se Tarik Elyounoussi där ett par gånger också. För att en 19-åring skulle komma in och spela vecka ut och vecka in är ovanligt. Dock inte omöjligt. Se bara på Alexander Isak som var 17 år och fick extremt mycket speltid.

Ylätupa har sett väldigt spännande ut under lägret i Dubai och vid en första anblick ser han knappast ut som 19 år. Han ser bra mycket äldre ut och ser ut som en blandning mellan Pär Zetterberg och Simon Tibbling. En första vink vad vi kan vänta oss av Jari Litmanens adept kommer idag.

Anton Saletros kom gratis på lån där AIK har en köpoption. Klubben betalar vare sig hyra eller lön så det får ses som en riktigt bra deal. Om än bara fram till sommaren.

På minuskontot finns Joel Ekstrands skada. Oklart hur allvarligt bakslaget är, men sportchefen Björn Wesström öppnar för en mittbacksvärvning om skadan är allvarlig.