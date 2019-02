Bajen-Jeppe visade klass

Hammarby – Varberg på Tele2 arena under måndagskvällen avslutade den första omgången av Svenska cupen. Och äntligen har den svenska tävlingssäsongen dragit i gång. För vissa lag betyder cupen mer i år.

Bland annat för Hammarby.

Bajen kom fyra förra året och missade därmed en plats i kvalet till någon av de Europeiska cuperna 2019. Cupen ger Hammarby en andra chans. Vinner de grönvita cupen eller att AIK, IFK Norrköping eller Malmö FF tar hem cuptiteln, är Hammarby klart för kvalspel till Europa League den här säsongen.

Så räkna med en cupsatsning från Bajen.

Mot Varberg kom hemmalaget till spel utan Alexander Kacaniklic. Mittfältaren har inte tränat något med laget ännu och satt på läktaren. Dessutom började Darijan Bojanic och Gianluca Curci på bänken.

På förhand fanns det ett par saker att kolla in lite extra i Hammarby.

Nämligen platsen bredvid Jeppe Andersen på det centrala mittfältet. Utöver att ta in en anfallare överväger nämligen sportchefen Jesper Jansson att värva in en central mittfältare. Det är inte helt hundra att man tar in någon på den positionen, klubben tror mycket på Tim Söderström bredvid Andersen. Men skulle han visa att han inte håller de här matcherna som kommer, kan det nog bli en värvning på den positionen.

Söderström skötte sig helt okej. Utan att glänsa och insatsen mot Varberg gav knappast några svar på just den frågan. Däremot visade Jeppe Andersen att han är en av Hammarbys viktigaste spelare och lär blir det även den här säsongen.

Håller han sig skadefri är mycket vunnit för Bajen. Då blir laget livsfarligt och kan utmana om SM-guldet. Passningen ut till Simon Sandberg som bäddade för Nikola Djurdjics 1-0-mål var ren och skär klass.

Det andra att hålla ögonen på var Sander Svendsen. Men Kacaniklics intåg känns det som att det finns ett överflöd av yttrar i Hammarbys spelsystem. Stefan Billborn har varit tydlig med att Svendsen ses som en ytter och inte som anfallare. Och det har varit osäkert vad som ska hända med norrmannen. Man har jobbat för en flytt, men ännu har inget hänt. Nu är rätt många fönster stängda och alternativen är få.

Mot Varberg var också Svendsen, tillsammans med Jeppe Andersen, bäst i Hammarby. Han gjorde också ett mycket vackert 2-0-mål när han lurade både back och målvakt och retfullt enkelt satte bollen i öppet mål.

Bra för norrmannen, som behöver självförtroende och sätta dit ett par mål för att han ska lyckas att växa och ta ytterligare ett steg den här säsongen.

Oavsett om det blir i Hammarby eller i någon annan klubb.

I övrigt var det rätt svårt att dra några större växlar av det här cupmötet. Det känns som om Hammarby är längre fram än tidigare år och bredden på truppen är det inget fel på. Den lär också spetsas med minst ett namn innan Jesper Jansson stänger vinterfönstret 2019.

Var så säkra.