AIK bjuder med Milo

Silly season-säsongen rullar vidare och det lär hända mycket de kommande veckorna. Även om många klubbar lär ha is i magen och avvakta efter den 31 januari för att se vad som händer med en del större namn.

Östersunds FK är i värvartagen och på gårdagens medlemsmöte var tränaren Ian Burchnall öppen med att han ville ha in fyra spelare till. En av dem som i princip är Thomas Isherwood. 20-åringen lär presenteras inom kort. Även Blåvitt och Hammarby var ute efter mittbacken och Isherwoods förre tränare Stefan Billborn ville gärna ha in 20-åringen i lagbygget. Nu blir det dock ÖFK, där det lär hända fler grejer rätt snart.

ÖFK säljer också Jamie Hopcutt till norska Strömsgodset, vilket Fotbolltransfers.com har rapporterat om. Vad jag hör hoppas ÖFK på en bytesaffär där kenyanske mittfältaren Tokmac Chol Nguen går åt motsatt håll. Östersund har också stängd träning under fredagen, vilket betyder att det bör presenteras något nytt namn. Chelseas Charlie Colkett är ett hett tips och kanske även då Isherwood.

AIK jobbar på att ta in en central mittfältare som ska ersätta Kristoffer Olsson och där jobbas de på ett antal namn. Tveksamt om AIK hinner ta in någon mittfältare innan lägret i Dubai. Minns förra året. Då anslöt både Nabil Bahoui och Tarik Elyounoussi till träningslägret medan Alexander Milosevic anslöt sent.

Just Milosevic har AIK bjudit med till lägret i Dubai. Mittbacken har inte meddelat hur han gör ännu och det lär hänga på om han är nära att skriva på för en ny klubb eller inte. Mittbacken är rätt kräsen när det kommer till sitt klubbval och jag tror knappast det är aktuellt med exempelvis Wigan. Skulle inte bli förvånad om han spelar kvar i AIK minst fram fram till sommaren om han inte hittar något alternativ som passar.