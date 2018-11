Om Mange till DIF

Djurgården presenterade under dagen sina nya huvudtränare. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf ansluter från Sirius och ersätter alltså Özcan Melkemichel. Duon har skrivit ett treårskontrakt med DIF.

Har skrivit det tidigare, men det finns knappast ett bättre läge att komma till Djurgården.

Efter spelarförsäljningarna senaste tiden sägs det att klubben har ett eget kapital på närmare 70-80 miljoner kronor när man går in i säsongen 2019.

Det finns alltså cash att värva för och räkna med en rejäl satsning för att vara med och kriga om SM-guldet från blårändernas sida.

En ny högerback ska in i stället för Niklas Gunnarsson. En ny målvakt i stället för Andreas Isaksson och räkna även med minst två anfallare.

Omar Eddhari jublade knappast när Bergstrand och Lagerlöf kom in som nya tränare och att han skulle stanna i klubben är ungefär lika sannolikt som att Magnus Eriksson skulle bli kvar i San José Earthquakes.

Mange lär bli ett av Bosse Andersson många nyförvärv inför 2019. Jag skulle bli förvånad annars. Djurgården håller just nu på att se över möjligheterna att värva tillbaka anfallaren och en första kontakt är också tagen. Han har visserligen två år kvar på sitt kontrakt men San José har tagit in förre argentinske landslagsspelaren Matias Almeyda som ny huvudtränare, som också har med sig sin egna ledarstab. Att Almeyda skulle satsa på Mikael Stahres handplockade värvning till nästa säsong är knappast troligt. Det ser jag som näst intill uteslutet. Däremot återstår det en hel del jobb för Djurgården om de ska få loss honom. Eriksson måste i princip köpas tillbaka och San José vill nog ha tillbaka en del av pengarna man spenderade på svensken.

Dessutom kan han inte värvas tillbaka på artistskatt så det kommer att bli en hyfsat dyr historia för DIF om det ska gå igenom. Å andra sidan lär man då få en spelare som fortfarande håller mycket hög kvalitét och som säkerligen stannar för gott i Djurgården. Och då är det så klart väl investerade pengar då det knappast blir dyrare än de dryga 12 miljonerna man sålde honom för.

Ännu återstår en del jobb alltså och inget är klart eller ens nära. Men jag skulle bli mycket förvånad om inte Magnus Eriksson spelar i Djurgården kommande säsong.