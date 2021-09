Blivande storstjärna – i ett stjärntätt lag

När Filippa Angeldahl stegade ut mot USA i den första gruppspelsmatchen under OS i Tokyo för lite mer än en månad sedan hade hon elva A-landskamper innanför tröjan.

På andra sidan stod världens, på papperet, bästa landslag.

Respektlöst och självklart spelade hon sig in som en given startspelare under resterande olympiska spel.

Hyllningarna strömmade in.

Det största kvittot på framgången kom med tre timmar kvar till att transferfönstret stängde under gårdagen – en flytt till England och topplaget Manchester City var klart.

Övergången till just Manchester City var långt ifrån given, men på något sätt helt naturlig och i slutändan rätt. Filippa Angeldahl har under hela sin karriär varit noga i sina klubbval, tagit steg för steg och mognat efter vägen. Den har kantats av en del motgångar, lite svajigt självförtroende emellanåt och en önskan om att få visa vad hon kan. Valet att lämna Linköping för snart två år sedan för dåvarande Kopparbergs/Göteborg och nuvarande Häcken blev en katalysator till vad som nu syns på fotbollsplanen.

Med stort självförtroende var hon den som startade samtliga matcher för Sverige under OS. För ett år sedan var hon inte ens med i Peter Gerhardssons EM-kvaltrupp.

Nu har Europas toppklubbar stått på rad för hennes signatur det om något vittnar om vilken utveckling hon har haft.

Valet föll på Manchester City.

Där passar hon perfekt in i lagbygget med sin smarthet i spelet, förmåga att växla tempo med långa och korta passningar och viljan att spela med en touch. På mittfältet kommer hon konkurrera med Barcelonas tidigare lagkapten Vicky Losada, skotska Caroline Weir och engelska stjärnorna Keira Walsh och Jill Scott för att nämna några.

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Enkelt att förstå varför

Laget hon ansluter till hade elva av 22 spelare i Storbritanniens OS-trupp och har slutat tvåa i ligan de senaste fyra åren och blev mästare för fem år sedan.

Det är med andra ord ett stjärntätt lag hon nu kommer representera. Men det är också vad Filippa Angeldahl är, en blivande storstjärna. Det visade hon inte minst 24 timmar innan övergången presenterades.

Med vetskap om vad som låg i lupen och vad framtiden hade att erbjuda var hon den stora matchvinnaren i Häckens dittills viktigaste match.

I Champions League-kvalet mot Vålerenga i onsdags stod hon för två mål och en assist i 3–1-segern. Bara timmar innan det hade hon fått veta att övergången till Manchester City faktiskt skulle bli av efter mycket om och men. Och en dröm skulle således även gå i uppfyllelse.

Det om något är enormt imponerande av Angeldahl och det visar vilken typ av spelare hon är och har vuxit till. Inte bara genom att verkligen våga ta chansen när den givits utan även oavsett vad som skett vid sidan av planen. Då är det heller inte speciellt svårt att förstå varför flera av Europas toppklubbar ville ha henne i sitt lag.