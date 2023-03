Under lördagen spelade Mjällby AIF till sig den ena finalplatsen i svenska cupen genom att besegra Hammarby IF. Ett dygn senare var det dags för BK Häcken och Djurgårdens IF att göra upp om den andra.

Bravida arena på Hisingen var skådeplatsen. Hemmaplan för BK Häcken, alltså.

Det var också just de gulsvarta som tog tag i semifinalen. Och pressade Djurgårdens IF till flera misstag. De två grövsta kom under en period på två minuter och 15 sekunder i mitten av den första halvleken. BK Häcken tog tillvara på dem – och gjorde både 1–0 och 2–0.

Vid det första målet (32.55 på klockan) spelade Jacob Widell Zetterström bollen till Simon Gustafson. Han hittade Mikkel Rygaard som hittade Lars Olden Larsen som hittade nätet.

Vid det andra målet (35.08) spelade Besard Sabovic bollen till Ibrahim Sadiq. Han väggpassade med Bénie Traore innan han avslutade hårt i det bortre hörnet.

– Jag tycker att vi ger bort två mål, då blir det tufft här, konstaterade Djurgårdens IF:s lagkapten Magnus Eriksson i C Mores halvtidsintervju.

– Vi sätter varandra i tuffa situationer. Det är ett bra lag vi möter, vi måste vara noggrannare.

– Vi har fått rejält med smisk, tillade Djurgårdens IF:s tränare Kim Bergstrand.

Direkt efter 2–0 målet samlade Eriksson sina lagkamrater i en ring. Saker behövde snackas igenom. Så också i omklädningsrummet inför den andra halvleken.

Djurgårdens IF kom ut lite bättre där. Samtidigt hjälpte det föga. I matchminut 59 kom 3–0.

Bénie Traore och Ibrahim Sadiq snickrade ihop det – på samma sätt som vid 2–0. Traore med assisten, Sadiq med målet.

3–0, alltså. Djurgårdens IF kändes slaget. Och var det. BK Häcken vann klart och är därmed laget som får spela cupfinal mot Mjällby AIF den 18 maj.

– Det var en uppvisning i anfallsspel, säger Häckens tränare Per Mathias Högmo efter matchen.

Lika munter var inte Djurgårdens dito, Thomas Lagerlöf.

– Det är inget snack där ute i dag. De är klart bättra än oss. Sedan varför det blev som det blev, förutom att är Häcken bättre fotbollslag, det får vi analysera, konstaterar han och fortsätter:

– Jag är otroligt besviken på sista halvtimmen av första halvlek. Hur vi kan bli så passiviserande.

Djurgårdens IF får slicka såren efter en tuff vecka. Först utslaget ur Europa Conference League. Nu också ur svenska cupen. Allsvenskan blir nästa fokus.