Beslutet som kan väcka hat – i USA

Två matcher återstår för Zlatan Ibrahimovic att rädda Los Angeles Galaxys säsong.

Laget har en poäng upp till slutspelsplats och möter Minnesota United nästa söndag, därefter Houston Dynamo i säsongsavslutningen.

Tränaren Sigi Schmid har offrats i vad som kallas för en fiaskosäsong av Galaxy – men experterna är överens om att Zlatan Ibrahimovic har gjort allt han kunnat för att lyfta laget.

21 mål på 25 matcher talar sitt tydliga språk.

Men nästan lika mycket imponerade svensken på den amerikanska publiken för två veckor sedan, när han skänkte en straffspark till lagkamraten Romain Alessandrini, som fick sätta ett efterlängtat mål.

"Trots all hans arrogans och 'larger than life-personlighet' i media så är han en spelare som bestämt vill se sitt lag prestera och sina lagkamrater utvecklas – både på träning och under match", skriver reportern Dylan Walsh i ett porträtt på svensken på sajten Givemesport.

”Milan den största klubben”

Den stora frågan just nu: spelar svensken vidare i Galaxy nästa säsong?

Och vad hittar han på i vinter, när MLS-säsongen har uppehåll?

Flera av klubbens tidigare storstjärnor – däribland David Beckham – har lämnat klubben för en utlåning till Europa i januarifönstret. Av utspelen i veckan att döma, så verkar samma upplägg vara högaktuellt för Zlatan i vinter.

Där verkar både Zlatans och agenten Mino Raiolas sikte vara inställt på Milan.

– Av alla klubbar jag representerat är Milan den största, på många olika sätt, sa Zlatan.

– Vi är beredda att prata med Milan, sa Raiola.

Responsen lät inte vänta på sig.

– Om jag var Milan hade jag tagit honom direkt, säger förre storspelaren Antonio Cassano.

Enligt italienska medier finns ett seriöst intresse hos Milan att låna in Zlatan från och med januarifönstret. Journalisten Kevin Baxter, som bevakar LA Galaxy och Zlatan på daglig basis för tidningen LA Times, är inne på samma spår.

– Jag har hört rykten om att han kan gå på ett korttidslån till Milan i vinter, säger han.

Svårt för Galaxy att stoppa Zlatan

Baxter tror också att det skulle bli svårt för Galaxy att stoppa svensken om han får chansen och vill gå till Milan.

– Jag tror Zlatan skulle använda som argument att han inte är helt matchtränad och ange det som ett skäl till att gå på lån. Det skulle bli svårt för LA Galaxy att säga nej eftersom de har låtit spelare som David Beckham, Omar Gonzalez och Landon Donovan åka till Europa sedan tidigare, säger han.

Men: de som kan sin Galaxy-historia vet också att utlåningsaffärerna inte alltid slutar lyckligt.

David Beckhams första utlåningsperiod var vintern 2009 när britten gick till just Milan under januarifönstret.

Ett låneavtal skrevs fram till mars då MLS-säsongen skulle börja. Men efter Beckhams succé i Milan förlängdes avtalet fram hela vägen fram till juli.

Plötsligt så hade MLS största stjärna dissat hela ligan som han var det största affischnamnet för.

Responsen när affischnamnet återvände till MLS?

Avsky, elaka ramsor och busvisslingar.

I Beckhams första hemmamatch i comebacken buade stora delar av publiken varje gång han rörde bollen. I ena kuvan på läktaren hängde stora banderoller med budskapen: "Stick hem, du är en bluff!" och "Vi var här innan dig – vi kommer vara här efter dig!".

Beckham: ”Det var över gränsen”

I halvtid av matchen uppstod också tumult när Beckham hoppade över en avgränsning till läktarna för att konfrontera några av åskådarna som buade ut honom. Säkerhetspersonal fick gå emellan och hålla tillbaka en supporter och samtidigt skydda Beckham.

– Han sa saker som verkligen inte var trevliga. Det var över gränsen, sa Beckham efteråt.

Enligt erfarna journalisten Kevin Baxter har Galaxy-fansen knappast glömt incidenten.

Han anar en fara att Zlatan Ibrahimovic skulle kunna sätta sig i en liknande position – att riskera att bli kritiserad – inte minst om han skulle teckna ett längre låneavtal i vinter.

– Han skulle definitivt bli kritiserad, säger Kevin Baxter.

Men allra närmast väntar en fortsatt slutspelsjakt för Zlatan Ibrahimovic och LA Galaxy i Minnesota nästa söndag.

– Galaxy måste vinna den matchen för att ha chansen på slutspel, säger Baxter.