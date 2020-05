Beskedet: Får nu göra fem byten per match

De nya reglerna gäller för alla turneringar som kommer att spelas klart under året. Det gäller alltså även de europeiska ligor som inleddes i höstas men som fortfarande inte har spelats klart på grund av coronavirusets spridning i världen.

Fifa meddelar att det är upp till varje förbund att bestämma om de vill införa regeln. Anledningen till regelförändringen är att skydda spelarnas hälsa då spelschemat när fotbollen till slut kommer i gång väntas bli väldigt intensivt.

Trots att lagen har fem byten per match får de bara utnyttja dessa vid tre tillfällen samt under halvtid under ordinarie speltid. I turneringar där matcherna kan avgöras via förlängning får lagen ytterligare ett byte.

Tidigare i veckan meddelade tyska fotbollförbundet att Bundesliga blir första liga att återuppta spelet efter coronautbrottet. Redan nästa helg kommer matcher i Bundesliga och 2 Bundesliga att spelas.