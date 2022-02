Anfallarens fina facit: "Jag vill inte ta åt mig"

I den första cupmatchen tog AIK en seger mot Örgryte. Då gjorde Nabil Bahoui två mål.

I den andra, som spelades under söndagen, stod Eskilsminne för motståndet.

Väl där var det återigen Bahoui som iklädde sig huvudrollen och det från avspark.

För redan i den tredje minuten gjorde AIK-forwarden 1–0-målet. Detta sedan han tagit emot en hög djupledspassning i straffområdet och satt bollen i nät.

Därefter tog det endast två minuter innan han höll sig framme igen och gjorde 2–0. Därmed hade han gjort fyra mål på tre halvlekar.

Nyförvärvet med första målet

AIK gjorde även 3–0 i den första halvleken genom Zach Elbouzedi som satt ett distansskott som gått i mål via en motståndare.

– Jag får bra passningar. Nians jobb är att göra mål men jag vill inte ta åt mig all cred. Nu ska vi inte släppa in dem i matchen och sätta dit någon boll till, sade Bahoui till C More i pausen.

I den andra halvleken skapade AIK ett par chanser att göra mål.

Till sist lyckades de också utöka till 4–0.

Detta då nyförvärvet Henry Atola Meja blivit målskytt med tre minuter kvart av ordinarie tid.

– Vi pratade innan om att vi skulle ta den här matchen som vilken allsvensk match som helst, sade AIK:s Yasin Ayari till C More efter segern.

