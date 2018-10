1. Höger underarm: Manliga familjemedlemmars födelsedatum

2. Högerarmen: Sönerna Maximilan och Vincents namn på arabiska

3. Högerarmen: En maorisk stamsymbol

4. Höger biceps: Zlatans pappas namn – Sefik

5. Höger sida: Två spelkort där det främsta har bokstaven H i hjärtat – en kärlekshyllning till Helena Seger

6. Höger sida: En röd japansk drake som symboliserar hans fighting spirit

7. Vänster underarm: Kvinnliga familjemedlemmars födelsedatum

8. Vänster biceps: Hans mammas namn på arabiska – Jurka

9. Magen: Zlatans första tatuering – sitt eget namn i vitt. "Den syns bara när jag är solbränd"

10. Magen: Texten "Only God can judge me"

11. Vänster skulderblad: En japansk koi-fisk i grått. En symbol för att gå emot strömmen

12. Nedre rygg: Leonardo da Vincis "Vitruvianske mannen"

13. Höger skulderblad: En fjäder från en örn

14. Höger skulderblad: En buddhistisk munk

15. Ryggen: Ännu en buddhistisk symbol – som symboliserar de fyra elementen

16. Ryggen: Ett stort lejon