Argentina blir av med Copa América

Conmebol har inte meddelat den exakta anledningen men Argentina har varit hårt drabbade av coronaviruset de senaste veckorna. De senaste veckorna har antalet döda per 100 000 invånare i Argentina legat betydligt högre än i de svårt coviddrabbade länderna Brasilien och Indien, enligt statistik från Our World in Data.

Under måndagen kommer representanter från Conmebol att mötas för att diskutera nästa steg för Copa América. Den sydamerikanska fotbollsturneringen var tänkt att hållas i fjol.

”Conmebol analyserar erbjudanden från andra länder som har visat ett intresse för att stå värd för den kontinentala turneringen”, skriver Conmebol i ett kort uttalande.

Turneringen har varit planerad att börja 13 juni och pågå till 10 juli.

Från början var tanken att Argentina och Colombia skulle dela på Copa América. Men tidigare i maj togs Colombia bort som värdland efter oroligheterna i landet i samband med protester mot Colombias president Iván Duque och hans regerings skattereformer.