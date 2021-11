Är detta framtiden för svensk fotboll?

På förhand var det en match som inte alls skulle bli lik den som utspelade sig i Portugal för en vecka sedan när Häcken tog sin första historiska seger i Champions League.

Nu ställde man sig på planen utan tre landslagsstjärnor. Emma Kullberg och Julia Zigiotti Olme vars kontrakt har gått ut. Dessutom Stina Blackstenius som dras med skada. Det är en spelare från varje lagdel och som under åren betytt massor för Häcken.

Ett milt sagt jobbigt utgångsläge.

Och det började dessvärre på värsta tänkbara sätt för BK Häcken. Bolltapp högt upp i planen skapade ett hav mellan mittfält och backlinje, vilket Benfica givetvis utnyttjade och tvingade Jennifer Falk till en kvalificerad räddning redan efter en minut.

Den efterföljande hörnan bjöd på exakt det Häcken inte har råd med, kalabalik i eget straffområde. Och ett baklängesmål.

Så om det inför var ett tufft möte blev det sannerligen inte lättare med 87 minuter kvar att spela.

Visst, man kan argumentera för att det är ett slumpmål och dåligt agerande i försvaret (vilket även 1-2-målet är). Men alldeles oavsett så gjorde Häcken inte fler mål än Benfica till slut.

Sedan går det givetvis bara att spekulera i huruvida denna match hade fått ett annat resultat med tre landslagsspelare på planen. Svaret kanske hade blivit detsamma, men det är något med förlusten som ger en liten klump i magen frånsett att Häcken nu i princip är borta från avancemang.

Det här kanske är framtiden för svensk fotboll.

En trist utveckling

De bästa lagen i Sverige kommer alltid att urvattnas på sina främsta stjärnor. Sverige är bra på att utbilda unga spelare, som i sin tur är eftertraktade hos toppklubbar i Europa. Det är naturligt att stjärnorna vill ta kliv i sina karriärer, och då lockar givetvis ett utlandsäventyr. Trenden har varit tydlig de senaste åren och det märks även i landslaget, färre spelare återfinns i damallsvenskan.

Häckens andra match mot Benfica är ett bevis på vad som kan ske när några av de bästa spelarna i ett lag försvinner, i synnerhet för Hisingslaget och framför allt för damallsvenskan.

Svenska lag kommer att få svårt att mäta sig med klubbar ute i Europa.

I det här fallet löste Häcken det sporadiskt med att förlänga ett par kontrakt över hela gruppspelet. Gott så, men den här gången hjälpte det inte.

Häcken gjorde ingen dålig match, det här var nog deras bästa under det här Champions League-spelet. Johanna Rytting Kaneryd bjöd på dragning efter dragning, inläggen strömmade in från kanterna, nickarna dessvärre missriktade eller alldeles för lösa. Men när Elin Rubensson iskallt sköt in 1–1 från straffpunkten började Häcken vittra en seger.

Så, igen. En blytung försvarsmiss. Vi har sett nog av det av Häcken i Champions League nu.

Utan stjärnor är Häcken långt ifrån ett dåligt lag, det bevisade man i dag. Men utan fler stjärnor i laget kan det bli svårt att på allvar blanda sig i gruppspelet även i framtiden.

Det är en trist utveckling för svensk fotboll.

