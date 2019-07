Under tisdagen meddelade Nina, kriminolog och föreläsare och Peter Rung, Jämställdhetsstrateg och föreläsare inom idrotten att de anmält fotbollens löneskillnader till diskrimineringsombudsmannen, DO.

De skrev om beslutet i en debattartikel publicerad på Expressen. Där efterlyste de insyn gällande fördelning av ersättningar mellan dam och herrfotboll från Svenska Fotbollsförbundet.

”Vi vet inte hur det ser ut från svenskt håll eftersom de hemlighetsstämplat ersättningarna. Men vi kan ju gissa att de är långt ifrån jämställda”, skriver de i debattartikeln.

De tillägger även att damerna presterat bättre än herrarna i internationella mästerskap, nu senast med sitt VM-brons:

”Damlandslaget har fler meriter än herrarna men har fått nöja sig med smulor när det kommer till ersättning”.

”Inte diskriminerande utifrån kön”

Svenska Fotbollsförbundets kommunikationschef Andreas Jansson kommenterade beskedet som följde debattartikeln under tisdagskvällen:

– Vi har sett och tagit del av de här uppgifterna om att de har lämnat in en anmälan. Sen är det upp till diskrimineringsombudsmannen att bedöma om de vill starta ett ärende om det här. Det vet man inte än. Om de väljer att göra det så får den processen ha sin gång. Just nu går det inte att säga så mycket mer.

Vad säger ni om agerandet?

– Jag har inga direkta synpunkter på det. Det är många som är engagerade i det här med att få rättvisare förhållanden mellan män och kvinnor inom fotbollen. Det är positivt. Sen är vår uppfattning att våra avtal inte är diskriminerande utifrån kön.

Vad tror du har lett till att det ändå finns en annan uppfattning om det utifrån?

– Jag vet inte vad den här anmälaren har för uppfattning om förbundet. Det vill jag inte spekulera i. Men tittar man på fotbollen i stort och villkoren för kvinnor och män inom fotbollen, så tjänar kvinnor mycket mindre jämfört med män. Då ska man komma ihåg att huvudsarbetsgivaren för både män och kvinnor är deras klubb.

”Inte på kronan jämnt varje år”

Han fortsätter:

– Man kan bli uttagen i landslaget några matcher per år, vilket ger en väldigt liten del av vad man tjänar på sitt fotbollspelande. Men det är klart att den totala bilden för män och kvinnors villkor den har väl spelat in i anmälan också, även om den är riktad mot just fotbollsförbundet. Vår uppfattning är att vår verksamhet inte är diskriminerande. Det betyder inte att vi tycker att fotbollen totalt sett är jämställd.

I debattartikeln menade även Nina och Peter Rung att de vill se krafttag gällande att regeringen kan kräva att statliga medel används till att finansiera jämtställt. Något som exempelvis Riksidrottsförbundets resurser räknas som.

Och det görs enligt Andreas Jansson:

– De resurser som vi förfogar över som kommer in från Riksidrottsförbundet, sponsorer eller publikintäkter fördelar vi jämnt i vår verksamhet. Det är inte så att män och pojkar får mer, inte heller kvinnor och flickor. Sen är det inte på kronan jämnt varje år. Vår generella riktlinje är att ha en jämställd fördelning av resurser för vår verksamhet och det gäller hela vägen upp.