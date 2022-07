Zachary Elbouzedis 2022 har varit tufft. Efter 14 spelade matcher står AIK-mittfältaren fortfarande på noll producerade poäng – något som har lett till kritik och ifrågasättande.

När Elbouzedis Instagram-konto plötsligt stängdes ner i torsdags antog många därför att de negativa kommentarerna hade nått en mängd och nivå som han inte orkade med.

Riktigt så var det dock inte. Elbouzedi berättar visserligen han har märkt av en del av den kritik som har riktats mot honom under säsongen och att det, citat: ”Självklart har skrivits några saker som inte har varit så roliga”. Det var dock inte den största anledningen till hans beslut att lämna Instagram.

– Det är något jag gör ganska ofta, varje halvår eller år. Tar en tillfällig paus. Sociala medier kan vara för mycket ibland. Man behöver komma bort ifrån det. Det var allt jag tänkte. Sedan vaknade jag upp och såg att det hade blivit en grej, säger han.

Det hade ju det, på just sociala medier framför allt. Zachary Elbouzedi möttes av en kärleksvåg där. Inför söndagens möte med IFK Värnamo valde de gulsvarta AIK-supportrarna dessutom att hålla upp en banderoll med texten: ”May the road rise up to meet you – sláinte Zach”. Sláinte betyder skål på irländska.

– Det var fantastiskt! Jag måste tacka supportrarna för stödet. Det som de har visat mig sedan dess är otroligt. Det är galet hur mycket de bryr sig och älskar mig. Det har varit några galna timmar, säger Zachary Elbouzedi.

Han fortsätter:

– Jag förväntade mig inte det här. Jag gjorde det inte för att andra skulle se eller känna att de behövde säga något. Det var bara för mig själv, för att komma bort lite från sociala medier. Sedan såg supportrarna det och det blev en stor grej.

Hur ser du dina egna prestationer den här säsongen?

– Det har varit bra matcher och dåliga matcher. Förra säsongen, när jag kom, var jag väldigt jämn och majoriteten av mina prestationer var bra. I år har det varit en, två bra matcher – sedan en dålig. Jag försöker bara hitta jämnheten och komma tillbaka till att vara mig själv. Vara mer positiv och utmana. Då kommer målen och assisten komma. De senaste matcherna har jag njutit av att spela fotboll igen.

Har det varit en tid då du inte gjorde det?

– Du njuter av det när du spelar bra. Och uppenbarligen har jag inte spelat så bra. Men jag älskar fortfarande att vara här. Klubben och supportrarna … 99 procent av supportrarna har varit ofattbara! Riktigt positiva. Ibland går du genom tuffa perioder, men jag har aldrig tappat kärleken till sporten.

Kommer inte lämna AIK i sommar

Vad gäller den kritik som har riktats mot honom så har han lärt sig att hantera den.

– Spelar du för en så här stor klubb kommer du bli kritiserad. Jag accepterar och kan ta det. Det här kanske kan visa att andra kanske inte kan hantera det. Och att folk kan tänka efter innan de säger eller skriver något.

Hur ser du generellt på den mängd hat som många fotbollsspelare tvingas utstå på sociala medier?

– Ingen går ut och vill spela dålig. Alla gör sitt bästa varje match. Och folk gör misstag, det är fotboll. Någon måste vinna, någon måste förlora. Att folk gör sitt bästa är allt man kan begära. Om folk vill lägga sin tid på att posta negativ saker är det mycket bättre att försöka ge någon positiv energi. Det är vad jag rekommenderar.

AIK:s sportchef Henrik Jurelius om situationen kring Zachary Elbouzedi:

– Man har fått höra att det har förekommit saker, sedan får ”Zach” tala för sig själv.

Har ni agerat på något sätt kring sakerna som har skrivits till honom?

– Vi har bara visat vårt stöd till honom och att vi som klubb inte står bakom något sådant skit som skrivs på sociala medier.

Avslutningsvis poängterar Zachary Elbouzedi att hans fulla fokus är på AIK. Någon flytt i sommar är inte aktuell.

– Jag har alltid sagt att jag vill vara här så länge klubben och supportrarna vill ha mig. Jag älskar att vara här.

När kommer du vara tillbaka på Instagram då?

– Jag vet inte. Det är inte något som jag har satt en tidsperiod på. Jag tar en paus och när jag känner för det kommer jag tillbaka.

