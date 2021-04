Witry svarar – efter orden från Norling

Djurgården fick bästa möjliga start på allsvenskan efter att laget bärgat en premiärseger borta mot Elfsborg. På söndag väntar en tuff hemmamatch mot IFK Norrköping och lagets tränare Rikard Norling imponeras av Djurgårdens lagbygge.

– Jag är imponerad av Kim (Bergstrand) och ”Tolle” (Thomas Lagerlöf). De har kommit långt i sitt lagbygge. Otroligt stabila och genomarbetade, man kan inte säga annat. Det är otroligt svårt att göra mål på dom. Det är inte konstigt att de vinner fotbollsmatcher och har en offensiv spelidé som är tydlig och genomarbetad. Eloge till Bosse (Andersson, sportchefen) också som fått ihop ett jäkla bra spelarmaterial. Det är mycket som är bra i Djurgården just nu, säger IFK-tränaren till NT och tillägger.

– Djurgården borta är nog....jag skulle säga....potentiellt ett av dom just nu starkaste och bästa lagen. As we speak. Det ska bli fantastiskt roligt att köra igen.

Lagerlöf svarar efter Norling hyllning

Thomas Lagerlöf gläds över Norlings hyllning men understryker att det är för tidigt att dra slutsatser efter en spelad omgång i allsvenskan.

– Vi känner att vi har kommit en bit men Sveriges bästa lag efter en omgång (skratt), vi ska väl spela 29 omgångar till. Vi känner i varje fall att vi haft en bra vinter och skakat av oss besvikelsen i svenska cupen. Att vi fick med oss segern mot Elfsborg på ett annorlunda sätt och klara av andra matchbilder stärker oss. Vi är i bra form.

På frågan om Norlings hyllning kan vara ett försök att lägga över pressen på Djurgården inför matchen, svarar Lagerlöf:

– Ja, så kan det vara. Vi kan prata hur mycket som helst men det är inte där det avgörs. Jag är mäkta imponerad utav delar av Norrköpings spel också, de kan säkert ställa till det för oss också.

Vad säger du om motståndet generellt?

– Det kommer bli tufft, Norrköping har extrem kvalitet på många spelare. De är lite svårscoutade för de spelar inte precis som alla andra och det är spännande, det är kul med allsvenskan och att det finns lag som spelar på olika sätt. Det blir spännande att se vad det blir av det.

”Vi får visa det på söndag”

Vad menar du med svårscoutade?

– (skratt) Rikard har hållit på och laborerat med olika spelsätt från det superoffensiva som han började med i Väsby och AIK, och tog vidare ut, sedan när han kom tillbaka efter Norge-svängen så parkerade han bara bussen och det var styrfotboll. Förra året var det man man-markering och nu.. det är inte helt lätt att scouta dem och det är kul.

Aslak Witry tar till sig Norlings hyllning.

– Det är positivt. All positiv feedback måste man ta till sig och vi känner oss starka. Men vi får visa det på söndag, säger högerbacken.

Lägger Norrköping över pressen på er här?

– Det gör dom nog. Det här är lite som schack och det är deras drag, det gör dom nog (lägger över pressen på Djurgården). Vi ska fokusera på vårt och vad vi är bra på sedan ska vi pröva ta tre poäng.

Magnus Eriksson:

– Jättetuff match. Rikard är ny tränare och har säkert influerat på ett eller annat sätt. Sista åren har dom alltid varit ett topplag, det blir något att bita i. Rikard har pendlat lite i sin tränarkarriär med formationer och filosofier men han är en väldigt skicklig tränare som jag har haft tidigare. Det är svårt att sätta fingret på det.