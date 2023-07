På måndagen anlände hela The New Saints till Göteborg. Snart ska tränaren Craig Harris ut på konstgräset på Bravida arena. För i morgon, onsdag, ska det walesiska laget ta sig an en svår uppgift: BK Häcken.

– Det kommer att bli en väldigt svår match. De vann ligan förra säsongen, deras första guld. Det kommer bli en svår dag, vi är verkligen underdogs, säger tränaren.

En position de inte brukar behöva slå i från i den walesiska ligan.

– Vi är inte vana vid det (att vara underdogs). Vi har dominerat vår liga för en lång, lång tid nu och vi har vunnit femton titlar de senaste 20 åren. Men det är inget du väljer, det är något vi inte kan göra något åt.

Tränaren är tydlig med att de lagt mycket tid på att scouta laget sedan de fick veta sitt motstånd.

– Vi har jobbat hårt. Vi har sett alla deras matcher den här säsongen. Verkligen varenda en av dem. Jag var i Stockholm i lördags för att se dem möta AIK, jag flög hit tidigare för att åka till Stockholm innan vi åkte till Göteborg.

”Tvivlar jag starkt på”

Chanserna att slå Häcken på Bravida är inte stora, menar Harrisson. Men ett litet hopp lyser ändå igenom.

– Alla klubbar, vem du än är, har svagheter. Vi har lagt mycket tid på att analysera deras svagheter. Vi förstår att vi kommer ha mycket spel utan boll, och att vi kommer behöva försvara bra, säger han och fortsätter:

– Men vi har också bra spelare, och jag tror på vårt lag, jag tror på vår trupp. Jag tror på dem som individer och som kollektiv. Det kommer komma stunder då vi kan utnyttja deras (Häckens) svagheter.

Kommer ni ha några fans på plats?

– Det tvivlar jag starkt på, säger han.