Då kan allsvenskan spelas med publik

Under måndagen hålls ett möte mellan Svensk elitfotboll, svenska fotbollförbundet och samtliga klubbar i allsvenskan.

Enligt Aftonbladet kommer man fatta beslut om att den allsvenska premiären - planerad till fjärde april - ska flyttas fram.

Regeringen har beslutat att stoppa offentliga sammankomster med mer än 500 personer, vilket skulle betyda att allsvenskan skulle behöva spelas inför tomma läktare. Ett scenario samtliga klubbar motsatte sig när SportExpressen ställde frågan tidigare i veckan.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det inte sannolikt att fotboll inför publik kan spelas om en knapp månad.

– Det skulle jag bedöma som väldigt otroligt. Med de kurvor vi har sett i andra länder får man nog räkna med att en till två månader är ett minimum man vill ligga kvar med i det här läget, säger han till Aftonbladet.

Uppgifter: Vill flytta fram allsvenskan

Anders Tegnell tror att men behöver vänta till juni eller juli om allsvenskan ska spelas inför publik. Enligt Aftonbladet kommer inte måndagens möte mellan förbundet, Sef och klubbarna att leda till något definitivt beslut om när allsvenskan ska börja.

Detta då parterna vill avvakta Uefas beslut om hur det blir med sommarens EM. Det beslutet väntas i sin tur fattas på tisdag.

Till Aftonbladet säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist följande om att spela den allsvenska premiären i juni eller juli inför publik.

– Vi tar till oss all kunskap som kommer oss till godo. Vi tittar på alla olika scenarion. Just den här informationen är det första gången jag hör. Att vi få veta det här kan bidra till våra diskussioner. Men just nu har vi inga mer specifika kommentarer än så. Vi samlar all fakta vi kan.