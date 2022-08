I och med försäljningen av Anthony van den Hurk är hösttruppen nu spikad för Helsingborgs IF.

Tio spelare har lämnat laget och åtta spelare har värvats in.

– Jag tycker att det är en stark grupp och jag tycker nog att gruppen är bättre nu, säger HIF:s lagkapten Viljormur Davidsen och fortsätter:

– Jag tycker vi har mer kvalitet nu och spelare som är hungriga. Det faktum att alla vill spela, och att laget är bättre, gör att vi måste vara fokuserade på varje träning och alla blir pushade varje dag.

Davidsen blev lagkapten när Santos och Lindström tog bindeln från van den Hurk. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

En stor bidragande faktor till att gruppen kommit ihop bra på kort tid menar han är deras idrottspsykologiska rådgivare Magnus Winter, som hämtades in till klubben i början av sommaren.

– Han har hjälpt mycket för alla behöver ta mer ansvar, tänka positivt och inte vara ängsliga. Det är lätt att bli ängslig när man är i denna situation med pressen och allt. Han har gjort ett riktigt bra jobb, säger Davidsen.

Får medhåll från huvudtränaren

Huvudtränare Mattias Lindström håller med om att Winter varit viktig under sommaren.

– Han gör ett jättejobb. Vi har möte om beteende, hur man kan jobba med olika verktyg och individuella samtal om lagdelar. Vi litar blint på honom. För vi märker att det hjälper, säger Lindström och fortsätter:

– Sen ställer jag och Álvaro (Santos) krav på gruppen, ”det här är acceptabelt, det här är inte acceptabelt”. ”Det här vill vi och det här kräver vi”. Det är också ett sätt att få ihop gruppen.

Lindström och Santos har delat ansvar för HIF. Duon tog över när Jörgen Lennartsson fick sparken. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Under våren pratade sportchef Andreas Granqvist om att truppen saknade naturliga ledare. Davidsen var en värvning för att få in just det.

Fått in ledare i truppen

Under sommaren har flera andra spelare med den egenskapen hämtades in. HIF-kaptenen framhåller Thomas Rogne, Abdul ”Abbe” Khalili och Alexander Faltsetas som spelare som lyft laget med deras ledarskap.

– Det är väldigt viktigt för under en match kan du ha momentum och sedan tappa det. Då gäller det att hålla ihop som lag och inte bli frustrerat. För att hålla ihop, under perioder när vi inte har mycket boll, är det viktigt med erfarna spelare som får oss att göra det.

Mittbacken Thomas Rogne värvades in från Apollon Smyrnis. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN Faltsetas kom från BK Häcken. Foto: ANDERS BJURÖ/TT / TT NYHETSBYRÅN Helsingborgssonen Abbe Khalili är tillbaka i klubben. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Även Mattias Lindström framhåller trions sätt att agera.

– De tillför lika mycket när man går runt och pratar i lugn och ro. De styr och stället på sitt sätt, man märker det när man är nära action.

Lägger över pressen på Sundsvall

Under söndagskvällen står de inför en viktig match när de gästar bottenkonkurrenten Sundsvall.

– Jag är nervös, det kan jag säga, men det ska bli kul, säger Lindström.

Huvudtränaren tror dock att det står mer på spel för hemmalaget.

– De har precis bytt tränare och håller på att pilla lite med spelsätt och så. Vi känner oss ganska trygga med sättet vi jobbar och vet att vi har många matcher kvar. Jag tror Sundsvall är mest stressade.

Pressen mest på dem?

– Jaja. Så klart, säger Lindström.

Alexander Faltsetas dras fortfarande med skadeproblem och missar matchen. Lindström räknar med att han är redo till nästa omgång.

Taha Ali har haft känningar i sin ljumske och var ett frågetecken, men anfallaren finns med i truppen.

HIF:s sommarfönster: Spelare in: Philip Rejnhold, back, FC Helsingör Thomas Rogne, back, Apollon Smyrnis Alexander Faltsetas, mittfältare, BK Häcken Abdul ”Abbe” Khalili, mittfältare, Hammarby IF Diego Fumaca, mittfältare, Pouso Alegre Arian Kabashi, anfallare, Dalkurd Amar Muhsin, anfallare, AFC Eskilstuna Rasmus Wiedesheim-Paul, anfallare, Rosenborg (på lån) Spelare ut: Rasmus Karjalainen, Oulo Albert Ejupi, Hartberg Jakob Voelkerling Persson, Sirius Viktor Lundberg, Örgryte Ravy Tsouka, Zulte Waregem Victor Göransson, Ängelholm Anthony van den Hurk, Caykur Rizespor Lucas Lingman, HJK Helsingfors (lån) Assad Al Hamlawi, Jönköping Södra (lån) Alexander Nilsson, Jönköping Södra (lån) Visa mer

