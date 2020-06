”Viktigt att inte göra ett problem av det ”

Hemma vinner man oftare än någon annanstans. När det tyska ligafotbollen återupptogs låg genomsnittet för hemmaseger på 41 procent – men bara några veckor in i coronapandemins omkullkastade verklighet (efter 27 matcher) hade siffran dalat till 21 procent.

Skälet?

I Tyskland debatterar man vilt vad de tomma läktarna gjort för lagen. En studie som publicerats av The Conversation – och som är gjord på matcher i Europas toppligor efter andra världskrigets slut – visar att hemmalaget vinner i snitt 46 procent av matcherna med publik, men bara 36 procent när läktarna gapar tomma. Å andra sidan vinner bortalagen i snitt 26 procent av matcherna med publik, men 34 procent när läktarna är tomma.

Hur blir allsvenskan 2020?

”Är en parameter för oss”

Stefan Billborns Hammarby hade högst publiksnitt i allsvenskan 2019 – och bäst hemmafacit. Bajen förlorade senast en hemmamatch på hösten 2018 mot Elfsborg.

Nu ska laget försöka upprepa sin poängskörd framför tomma stolar.

– Jag tror att det är otroligt svårt att förbereda sig på. Det är nog väldigt individuellt. Vi har pratat om det som ett troligt scenario sedan två månader tillbaka. Men det är en parameter för oss, men det är viktigt att inte göra ett problem av den. Vi ska inte spela fotboll på något annat sätt. Jag tror att spelarna vill spela en kreativ och rolig fotboll, att de vill vinna och spela för sin egen skull, inte bara för publiken, säger Billborn.

– Vi har haft en liten tendens där det har varit ganska stor skillnad på oss under träningsmatcher och när allsvenskan kommit i gång. Det är nog samma sak när det gäller hemmaplan och bortaplan. Många tycker att vi är så dåliga på gräs – jag tycker att vi har varit ganska svaga på bortaplan utom matcherna mot Örebro och AFC Eskilstuna, och då hade vi fler av våra supportrar på plats än hemmalagen, säger Billborn.

Han tror att Hammarby kan ha lärt sig saker av att spela matcher inför tyst publik 2019, när läktarna protesterade mot polismyndighetens så kallade ”villkorstrappa”, men medger att laget är ”beroende av att kunna få upp tempot i matcherna”.

– Vissa spelare är väldigt uttrycksfulla och verbala. Normalt sett hör ingen någonting. Samtidigt har vi spelare som är i sin egen bubbla och stänger ute allt oavsett. Det spelar ingen roll om det är 2 000 eller 80 000, de spelarna påverkas nog inte alls av det här. Vi är beroende av att få upp tempot i matcher. Som spelare måste man vara förberedd på att man måste visa ännu mer med kroppsspråk, löpningar, gester och engagemang, ta mer plats på planen.

”Då börjar nog spelarna undra vad fan man håller på med”

Billborn säger att han kommer att prata med vissa spelare individuellt – men inte ändra sitt eget sätt att agera speciellt mycket.

– Bra, bra, bra, gå, gå, gå, kliv, kliv, kliv, härligt. Här är jag, här är vi, vi är tillsammans, jag hjälper dig. Jag peppar och ligger på. Så att det blir lite tryck, så tror jag det är bra om spelarna gör, säger han.

– Men jag tror inte att man kan ändra stil som tränare så mycket. Om man ska stå och elda i gång alla men inte är en sådan tränare i vanliga fall börjar nog spelarna undra vad fan man håller på med. Vad fan är det här? Det här känns helt fel. Men om man vill ha ut saker blir det lättare att kommunicera. Något man skulle vänta med till halvtid väljer man kanske att göra tidigare när alla kan ta till sig av budskapet.

Finns det någon i Hammarby som du tror kan gynnas av tomma läktare?

– Vi har nog inte så många sådana, men jag tror att det finns spelare i vissa lag som plötsligt kommer att vara helt briljanta nu. Du vet spelarna som ”alltid är bra på träning eller i träningsmatcher”. Bohemer som inte älskar press och så. Hammarby hade väl det problemet, man tyckte att man värvade in spelare som var bra, men så var laget dåligt och man blev en skugga av sig själv och klarade inte av det. Man hamnade under något ok liksom. 2017 vann vi väl inte mer än två matcher i rad hemma, men nu är vi bättre.

Pappersfigurer och inspelat publikljud?

Sällan har Hammarby-tränaren låtit lika främmande för en fråga.

– Jag vet inte ens om jag vågar...jag har inte reflekterat så mycket över det. Jag tror. Jag tror att eh...inspelat publikljud? Eller va? Jag vet inte. Det tror jag är...nej. Pappfigurer är väl om man skulle kunna göra någon rolig grej på det men jag vet inte. Men nej jag...jag tror att det bli konstlat.

