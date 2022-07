Det blev till sist en enkel seger för Djurgården på Olympia under måndagskvällen. När 1-0-skytten Victor Edvardsen spelade fram Gustav Wikheim som läckert lyfte in tvåan för gästerna efter timmen spelad var saken klar.

Ett decimerat HIF (Wilhelm Loeper åkte på ett direkt rött kort i slutet av den första halvleken) hade vare sig orken eller kvaliteten att störa Djurgården.

I slutminuterna hettade det till rejält när just Wikheim kom sent in i en duell med Ravy Tsouka, som svarade med ett strypgrepp på norrmannen.

Den kongolesiska högerbacken menar dock inte att det skulle varit rött kort.

– Rött kort? Nej, jag stannade ju på planen så det var inte rött kort.

– Han sparkade mig, det var därför jag blev arg. Men matchen är över nu, han och jag pratade lite efteråt så det är inget mer med det.

Edvardsen rasar: ”Väldigt märkligt att de inte tar den”

Victor Edvardsen var vid läget utbytt och flög upp från bänken när situationen ljöd.

– Vi såg att han skallade honom, det var därför vi flög upp. Det är otroligt sjukt att det står två domare på linjen som inte ser det. Han skallade Gurra som egentligen inte gjorde någonting. Det är väldigt märkligt att de inte vågar ta den, säger Edvardsen som däremot missade stryptaget som fångades upp av tv-bilderna.

– Då är det ju en dubbel och då ska det vara avstängning och rött utan dess like. Han hade ju en incident mot MFF också med jordens kapning. Det är vårdslöst spel. Det är dags för domarna att se det.

Men du anser att det var rött på Tsouka här?

– Ja, solklart rött. Sedan är det tufft för domarna att ta ett rött till, det fattar jag. Men när sådant här händer måste det uppmärksammas.

Djurgården ligger tvåa i allsvenskan, en poäng bakom Häcken. Tsouka anser inte att Stockholmsklubben är det bästa lag han mött i år.

– Djurgården är inte det bästa laget. Det är inget dåligt lag, men inte det bästa laget.

Vilket är allsvenskans bästa lag?

– Det håller jag för mig själv.