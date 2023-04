Anfallaren har öst in mål i allsvenskan de två senaste säsongerna men har ännu inte nätat i seriespelet i år. Han startade de två inledande matcherna, men fick alltså inte ens göra ett inhopp i förlustmötet med Halmstad på Örjans vall (0-2).

– Det är en ny situation för mig att sitta på bänken en hel match. Jag hade ett snack med Kim (Bergstrand, tränaren) i går och det var ett samtal som var väldigt bra. Jag vill inte gå in på vad som sades, men det var ett bra samtal, nyttigt för mig att få höra deras åsikter och jag fick framföra mina åsikter. Det är no hard feelings från min sida. Vill de inte stoppa in mig får jag jobba ännu hårdare, säger Victor Edvardsen, som medger att han har en bit kvar innan han är i toppslag.

– Man kanske inte är i sin bästa form, men man blir bättre av att spela. Jag tycker att jag är en bra fotbollsspelare och det har jag visat över två års tid.

Vad saknas för egen del nu?

– Att spela och försöka hitta tillbaka till formen jag haft innan och ett självförtroende som varit på topp. Men jag kommer inte att ligga och gråta över att jag inte kom in i dag. Det är en ny dag i morgon och jag får blicka fram mot en kanske bättre match till helgen.

Victor Edvardsen fortsätter:

– Jag kan tyvärr inte påverka mer än att peppa gubbarna som är på plan och de som kommer in. Mer kan jag inte göra eftersom jag är vid sidan. Men det är klart att det är jobbigt att se att man inte får komma in och påverka själv.

”Absolut inte godkänt”

Topptippade Djurgården har inlett seriespelet med seger mot BP, kryss borta mot Sirius och förlust mot Halmstad.

– Det är absolut inte godkänt, vi ska ha mer poäng än vad vi har. Vi är ett så pass bra fotbollslag och jag tycker synd om supportrarna som har åkt buss och bil hit i dag i fem-sex timmar. Stundtals ser det ganska bra ut men vi får inte in bollen. Det är inte full katastrof från vår sida.

Tränaren Thomas Lagerlöf motiverar beslutet att inte spela Victor Edvardsen så här:

– Konkurrenssituation och matchbild. Victor har inte sin styrka när motståndaren blir väldigt låg och då tyckte vi att Gustaf (Wikheim) var ett bättre alternativ och han gör ett piggt inhopp också. Man behöver göra mål för att vinna fotbollsmatcher och helst inte släppa in några heller, men det är klart att jag är otroligt besviken på att vi inte skapar hetare lägen på det spelet vi har i dag.

Hattrick mot IFK Göteborg

På söndag tar Djurgården emot IFK Göteborg på hemmaplan. Ett speciellt möte för Victor Edvardsen. Dels är han fostrad i Blåvitt och dels gjorde han hattrick mot dem i fjol.

– Jag hoppas att jag kan göra en bra träningsvecka så att jag får chansen att spela. Jag vet vad jag gjorde mot dem förra året och har en tro på mig själv. Jag får köra på så får vi se vad de tar ut för lag, säger 27-åringen.