2-2 borta mot IFK Norrköping räckte för att Djurgården skulle säkra SM-guldet 2019. Laget var dock pressat i paus, då ”Peking” ledde med 2-0 och hade bjudit in Malmö FF i guldstriden på allvar.

Men Mohamed Buya Turay sköt in kvitteringen med 25 minuter kvar att spela, och såg till att Djurgården fick lyfta Lennart Johanssons pokal.

– Det var toklugnt i paus, hävdade Jesper Karlström när han intervjuades i SportExpressen TV under bussresan på väg mot det fortsatta firandet i Stockholm.

– Vi ska ha en mysig kväll, sa Tommy Vaiho om det fortsatta firandet.

Lagkaptenen Marcus Danielson:

– Det kommer bli en blårandig fantastisk kväll. Bosse brukar gå längst fram.

”Ska bränna upp hela Stockholm”

Elliot Käck kom med ett mer offensivt löfte...

– Vi ska supa oss stupfulla.

...och Jesper Karlström gick ytterligare ett steg.

– Vi ska bränna upp hela jävla Stockholm, sa han skämtsamt.

Karlström lanserade även en teori till varför Djurgården fungerat så bra som lag under året.

– Vi har krökat jävligt mycket!

Under säsongen?

– Som fan.

– Bosse sa till oss, kröka inte bort det här nu, men vi försökte. Vi har njutit.

Elliot Käck utvecklade:

– Vi har inte lämnat hotellen. Men vi har tagit en bärs och suttit uppe och snackat.

”Det är sjukt att vi vann”

Dif-mittfältaren uttryckte även viss förvåning över att laget faktiskt står som segrare efter säsongen.

– Det är sjukt hur många så mediokra spelare kan vinna SM-guld. Det är sjukt att vi vann. Hammarby och MFF har haft bästa lagen. Bragdguldet till Djurgården.

Karlström passade också på att svara Hammarby-stjärnan Nikola Djurdjic, som under säsongen menade att Djurgården skulle ”pissa ner sig”, alltså sumpa serieledningen.

– Nikola Djurdjic, look at my face, sa 24-åringen och bjöd SportExpressens TV:s tittare på ett stort leende.

Djurgårdens lag firar guldet i Stockholm under lördagskvällen, och på söndagen firar tillsammans med fansen på Stockholms stadion klockan 15 på söndagen.

LÄS MER: Hånet mot Hammarby efter Djurgårdens guld

Bosse: ”Då är man värdiga vinnare”