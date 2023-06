”Vi har någon form av mental blackout”

Trots en fribiljett in i hemmamatchen mot BK Häcken i form av ett rött kort på gästernas lagkapten Samuel Gustafson kammade Varberg noll på Påskbergsvallen.

Matchen slutade 0–2 och efteråt säger Bois-tränaren Joakim Persson:

– Vi får en gratisbiljett när de får ett helt felaktigt rött kort och det är bara att buga och tacka för det var en skänk från ovan – men då lyckas vi med konststycket att dra på oss en straffspark när han (Häckens Bénie Traoré) är på väg ut till sidlinjen.

Traoré förvaltade straffen i slutet av första halvlek och Varberg gick till halvtidsvila i 0–1-underläge.

Häckens Samuel Gustafson fick rött kort mot Varberg. Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

”Kämpar med mycket just nu”

I andra halvek väntade sig de flesta på Påskbergsvallen en anstormning från hemmalaget som fick spela med en man mer. I stället var det Häcken som satte tvåan (Momodou Sonko) medan Varberg knappt skapade en målchans.

– Vi kommer knappt in i sista tredjedelen ens. Häcken gör ett kvalitetsmål och har bud på att göra både tre och fyra. De vinner klart rättvist, säger Joakim Persson.

Han var kritisk till sitt lags insats.

– Spelar man med en man mer i 45 minuter ska man vinna matchen eller åtminstone sätta motståndarna på stora prov. Det gör vi inte. Just nu känns det som att det räcker att motståndarna kommer i närheten av vårt straffområde så luktar det målchans varje gång. Vi kämpar med mycket just nu och det blev lite panikkänsla över hela andra halvlek.

Varberg är fast förankrat i botten av allsvenskan. Foto: ADAM IHSE / TT NYHETSBYRÅN

”Måste våga ta ansvar”

På lördag ställs Varberg mot Hallandsrivalen Halmstad i den sista matchen före uppehållet.

– Vi måste börja hitta vägar till att först och främst skapa målchanser igen. Vi skulle extremt mycket behöva en trepoängare i derbyt mot Halmstad, säger Joakim Persson som inte hade haft något emot offensiva förstärkningar till laget under sommarfönstret:

– Men vi kan börja med att försvara vårt eget mål. Bra försvarsspel brukar leda till ett OK anfallsspel – men just nu har vi inget av det. Om det dyker upp något som kan göra oss vassare framåt så är det klart att vi kommer kika på den möjligheten, men samtidigt måste spelarna som är här våga ta ansvar och försöka slå sin gubbe. Vi har någon form av mental blackout just nu.