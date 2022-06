Redan som 17-åring debuterade Andreas Landgren i allsvenskan för HIF, detta hösten 2006. Efter ytterligare tre säsonger i den rödblåa dressen blev den centrala fältaren utlandsproffs i Serie A-klubben Udinese.

Succén uteblev och efter utflykter till nederländska Willem ll, norska Fredrikstad och HBK var Landgren tillbaka i HIF inför 2014 års allsvenska.

Sedan dess har han varit klubben trogen. Den forne U21-landslagsmittfältaren, som även deltog på januariturnén 2009 där han hoppade in mot Mexiko, har under senaste åren fått bevittna ett helt annat HIF än klubben han lämnade 2010. Då var Helsingborgs IF på rejäl frammarsch och treårsperioden efter Landgrens Italienflytt kunde skåningarna stoltsera med cupguld, SM-guld och spel i Europa Leagues gruppspel.

Men sedan återkomsten har Landgren åkt ur allsvenskan med HIF två gånger, 2016 och 2020. Just nu ser det ut som att det kan bli en tredje gång.

Efter elva matcher, en mer än övriga bottenkonkurrenter, har tabelljumbon hela sex poäng upp till säker mark.

Landgren: ”Hafsig vår”

För Landgren var det en frustrerande första tredjedel av säsongen på flera sätt. Veteranen har med smärta följt lagets kräftgång medan han själv inte kunnat spela. Skador har satt stopp och det blev bara två inhopp under våren.

– Jag missade mer eller mindre hela vårsäsongen efter knäoperationen i december. Då tar det fem, sex månader att komma tillbaka. Först under de sista omgångarna innan semestern kände jag att kroppen var bra igen, men så mot Degerfors (15 maj) fick jag problem med min vad och kunde därför heller inte vara med i två avslutande matcherna. Det har varit en hafsig vår för min del men nu hoppas jag vara på banan igen. Kroppen känns bra.

Att från sidan se hur ditt HIF haft det kämpigt på planen, hur har det varit för dig?

– Att inte kunna bidra har varit jäkligt frustrerande. Man mår så klart bättre när laget plockar mycket poäng. Nu har vi bara fem poäng och det är väl klart att man hoppats på mer... Men nu är det en nystart och jag tycker att det blåser positiva vindar, säger Landgren som hyllar Álvaro Santos intåg som ny huvudtränare ihop med Mattias Lindström efter Jörgen Lennartssons sorti.

– Jag ser positivt på det. Både Álvaro och Mattias kan föreningen och truppen sedan tidigare så de har så klart bra koll på vad som behövs förbättras. Jag ser bara positivt på det.

Om knappa två veckor stundar allsvensk återstart för HIF – och det tuffast tänkbara motstånd i form av rivalen MFF på bortaplan. Landgren hoppas då få göra första starten för säsongen.

– Att jag åkte på vadskadan nästan direkt efter att jag kände mig återställd är klassiskt. När man varit borta så länge som jag var vill man gasa på och då är det lätt hänt att man åker på något annat. Det var en jättetråkig vår men nu är jag fullt redo. Det känns väldigt skönt att vara hundra procent och kunna konkurrera på riktigt.

