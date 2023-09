Ett nytt Stockholmsderby stundar under söndagen. Ett formstarkt Hammarby som har tre segrar på de fyra senaste matcherna tar sig an ett AIK som under sommaren genomgått stora förändringar.

I våras när lagen möttes på Friends arena vann AIK med 2-0. Då tränades laget av Andreas Brännström och Manuel Lindberg var fortfarande anställd som vd. Nu leds AIK av Henning Berg och Thomas Berntsen.

Och för de som haft svårt att hänga med i transfersvängarna, vilket inte är helt lätt alla gånger, så har Berntsen värvat in sex nya spelare – den senaste heter Bersant Celina och ansluter från Dijon.

”Dyra investeringar”

Hammarbys tränare Marti Cifuentes rycker på ögonbrynen när temat kommer på tal.

– De har definitivt värvat etablerade spelare i varje lagdel. Jag känner Henning Berg från min tid i Norge och med honom har AIK börjat plocka poäng, värvat dyra och rutinerade spelare och derbyt på söndag kommer nog skilja sig en del jämfört med vårens möte på Friends, säger han inledningsvis.

En av spelarna som tillkommit är Anton Salétros. Marti känner till honom väl.

– Jag känner till honom väl från min tid i AIK. Han har en fantastisk vänsterfot, en riktig playmaker, och tar stort ansvar på mittfältet - inte minst i speluppbyggnaden. Ioannis Pittas kommer passa in bra.

– Han är snabb och fyller sin roll. Även Dino Besirovic har kvalitet och Tiedemann Hansen är duktig. Honom känner jag till bra sedan min tid i Norge. AIK har gjort ganska dyra investeringar.

Cifuentes tror att rivalerna kommer lyfta i tabellen efter AIK:s rekordsommar när det gäller investeringar.

– Jag kan tänka mig att man kommer få en viss effekt med en ny tränare. Då vill jag poängtera att detta inte är menat som något ont mot ”Brännan”. Men investerar man mycket i truppen brukar man få en viss effekt också i tabellen, säger han.

”Fokuserar inte på AIK”

Är det svårt att scouta AIK med tanke på spelaromsättningen?

– Vi fokuserar inte på AIK så mycket. Vi har självklart analyserat hur de har spelat på sistone och det stämmer att AIK skiftar en del från match till match. Men vi fokuserar inte på det. På deadline värvade AIK en duktig spelare i (Bersant Celina) och dagen innan anslöt Benjamin Tiedemann. Jag känner till honom väldigt väl från min tid i Norge, det är en bra back som kan kliva rakt in i startelvan.

– Erick Otieno har spelat både vänsterback och winger. Jetmir Haliti kan spelade på båda kanterna. Det är ingen idé att fokusera för mycket på AIK. Vi respekterar motståndet men vi vet att derbyn lever sina egna liv. Vi vill vinna och göra en mycket bättre prestation än vi gjorde i våras på Friends. Det var kanske vår sämsta match den här säsongen, förhoppningen är att göra det bättre.

I övrigt är truppstatusen i Hammarby god. Steve Trawally som varit borta hela säsongen på grund av en skada har åter börjat träna med laget, men är ännu inte redo för matchspel. Däremot lämnar Cifuentes ett positivt besked gällande Markus Karlsson som dragits med en muskelskada på slutet.

– Markus tränar med laget igen. Han kommer från en muskelskada och vi tar det dag för dag. Men går allt som det ska borde han vara tillgänglig mot AIK, säger Cifuentes.