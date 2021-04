”Var en del otur att det inte lossnade”

AIK tog tre poäng i den allsvenska premiären mot Degerfors. I kväll väntar en på förhand tuffare match när laget reser till Västkusten för ett rivalmöte med Blåvitt.

Storsatsande IFK Göteborg fick bara 0-0 i sin premiär borta mot Örebro men AIK:s tränare Bartosz Grzelak tycker inte att man ska dra några större växlar av en premiär.

– IFK Göteborg borta är alltid en utmaning. Vi möter ett lag som, i alla fall det man läst sig till, har de mest spännande nyförvärven under det här transferfönstret. De verkar ha väldigt höga ambitioner i år så det ska bli en rolig utmaning. Vi får se, vi såg deras match mot Örebro, och som med många andra lag i en premiär så fick de kanske inte ut sitt fulla register. Jag tror att vi kommer få se ett än mer framåtlutat Göteborg i kväll.

”Historisk rival”

Vad betyder den här matchen för dig?

– Blåvitt är historiskt en stor rival till AIK, det går inte att sticka under stol med. Samtidigt är det mitt jobb att tona ned det lite grann kring känsloutspelen kring diverse motståndare. Det handlar om att vi ska ha fokus på rätt saker så jag behöver inte kasta mer ved på brasan. Det finns en hög motivation redan och spelarna tar till sig vad våra supportrar önskar mest av allt. Jag har ingen agenda i vardagen där jag behöver elda på grabbarna med historiska rivaliteter.

Nyförvärvet Marek Hamsik kom inte till spel för Blåvitt i premiären men är nu tillbaka från skada och slovaken kan debutera mot AIK i kväll. Det öppnar upp för en intressant match i matchen mellan Hamsik och Sebastian Larsson bland andra.

Vem som betyder mest för sitt lag 2021?

– Sebastian Larsson har kontrakt hela året så då måste han vara den som betyder mest för sitt lag. Det är svårt för mig att jämföra spelare mot andra spelare. Jag har inte sett Hamsik spela på flera år, han är säkert jättebra. Jag vet vad jag får av ”Sebbe” i varje träning och match. Han har en jättestor påverkan på vårt lag både i träningsvardag och match, det är en jätteviktig spelare för oss. Jag känner att det blir löjligt om jag ska jämföra de två mot varandra. Jag fokuserar på mina spelare.

Kolbeinn Sigthorsson har ett förflutet i AIK. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Men Grzelak medger att AIK har en plan för hur man behöver hantera Hamsik.

– Det har vi definitivt haft med i vårt sätt att analysera Göteborg, säger han.

Tung period i AIK

I IFK Göteborg finns även Kolbeinn Sigthorsson. Anfallaren lämnade AIK efter fjolårssäsongen och hann göra tre mål och fem assist på 35 allsvenska matcher för klubben.

– Kolbeinn är en spelare som bevisligen har stora fotbollskvalitéer. När han är hel och får träna kontinuerligt är det en bra allsvensk forward. Han har säkert mer att ta av och spelar han så måste vi ha koll på honom. Är det något lag som har koll på hans styrkor så är det ju vi. Men vi får ha med oss det, säger han.

Varför funkade inte Kolbeinn i AIK?

– Under min tid i alla fall så var han skadad en del. Vi försökte. De gångerna han hade längre träningsperioder så spelade han faktiskt, antingen gjorde han längre inhopp eller så startade han, och det var en tung period. Det lossnade aldrig riktigt. Så fort han var på väg i bra form så hände det någonting. Han var också i väg under hösten på landslag och blev extra belastad. Det var lite otur att det inte lossnade under min tid, vad som hände innan jag kom det har jag ingen aning om.