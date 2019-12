Östersunds FK har under 2019 brottats med stora ekonomiska problem.

Laget slutade tolva i allsvenskan och därtill skakades klubben av rättegången mot sin före detta ordförande Daniel Kindberg.

För fyra veckor sedan kom beskedet att svenska fotbollförbundets licensnämnd inte beviljar Östersunds FK elitlicens för 2020. Licensnämnden gjorde bedömningen att klubben inte har ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten under 2020.

– Det är ett antal faktorer som ska gå deras väg för att man ska klara av att uppfylla målen. Vi ska veta att Östersund också kommer från ett pressat ekonomiskt läge som man har befunnit sig i en tid. Vi tror inte på det här, sa licensnämndens ordförande Richard Johnsson då.

Vändningen: Östersunds FK spelar i allsvenskan 2020

Östersunds FK överklagade beslutet till fotbollförbundets överklagandenämnd och har sedan dess arbetat hårt för att samla in nya pengar. Via sin hemsida lät klubben i förra veckan meddela att man samlat in drygt tre miljoner kronor samt att ”alla skatter är betalda och lönen planeras att betalas ut i december som planerat”

– Vi tycker att vi har starka skäl till att överklagarnämnden ska ändra licensnämndens beslut och är övertygade om att vi kommer att spela i allsvenskan nästa säsong, sa klubbens vd Lennart Ivarsson.

Och klubben fick rätt.

I dag, måndag, kom beskedet att överklagandenämnden inte gör samma bedömning som licensnämnden för fyra veckor sedan. ÖFK beviljas därmed elitlicens och får spela i allsvenskan 2020.

– Det här är den bästa julklappen vi kunde få. Klubben har gått igenom många situationer under året. Att få avsluta året med det här beskedet, efter alla de negativa sakerna som har skett 2019... Då känner man att det är värt att jobba in i det sista, säger klubbens ordförande Maria Wilén.

Hur har ert arbete sett ut efter licensnämndens beslut?

– När man får negativa beslut så kavlar man upp ärmarna ännu mer. Hela organisationen har varit oerhört angelägna och gjort allt som stått i vår makt. Det är många timmars jobb med sponsorer och anställda för att visa på vårt existensberättigande. Sen måste man vara ödmjuk i det här. Självklart ska vi stå till svars för allt klubben har blivit utsatt för under året men vi måste göra det på ett trovärdigt och transparent sätt.

ÖFK-ordföranden: ”Det är påfrestande”

– När man försöker få in kapital och vi har det emot oss – att vi riskerar att inte få spela i allsvenskan – så är det ett svårt läge. Det handlar väldigt mycket om att våra sponsorer och investerare tror på oss som styrelse och ledning. Och det här bekräftar allt, när överklagandenämnden ser de brister i den bedömning som licensnämnden gjorde.

Hur har processen varit för dig som ordförande?

– Det är klart att det är påfrestande. Man ifrågasätter sin egen förmåga till slut. Är vi rätt personer som leder den här klubben? Men vi har känt att vi bara kan göra det som faktamässigt är rätt. Vår vd (Lennart Ivarsson) och jurist (Tom Pripp) och många fler har gjort ett fantastiskt jobb.

Vilka utmaningar väntar framöver för Östersunds FK för att få ordning på ekonomin?

– Nu tillåts det kanske att få fira jul och nyår med nära och kära. Men det är ett otroligt hårt jobb som ligger framför oss. Det är svårt att bedriva en idrottsförening i dag, inte minst på den finansiella sidan. Nu återstår det att kavla upp armarna ännu mer och genomföra det som vi har mot prognos.

Brage kvar i superettan även nästa säsong

Beslutet kommer efter att svenska fotbollförbundet gett Brage, som förlorade det allsvenska kvalet, en villkorad plats i allsvenskan för säsongen 2020. Borlänge-klubben – som redan fått sitt spelschema för allsvenskan 2020 planerat – mister nu sin villkorade plats och spelar i stället i superettan 2020.

– När Överklagandenämnden nu har beslutat att bifalla Östersunds överklagan och bevilja Östersunds Elitfotboll AB elitlicens för säsongen 2020, blir följden att berörda föreningar flyttas tillbaka till den serienivå som de tillhörde innan Licensnämnden meddelade sitt beslut. Föreningarna kommer att överta varandras platser i spelordningarna, säger Svenska Fotbollförbundets tävlingschef Lars Helmersson.

I det allsvenska spelschemat för 2020 ersätts Brages matcher med Östersund.

– Om det visar sig att fastställda speldagar medför problem för någon av de berörda föreningarna, så kommer SvFF och SEF se över möjligheterna att hitta en annan speldag för den eller de berörda matcherna, säger Lars Helmersson.

Brages sportchef Ola Lundin:

– Vi förlorade det allsvenska kvalet, och själva processen har vi inte kunnat påverka. Vi har fått lov att tänka på två olika scenarion men har inte planerat för det ena eller andra, utan har väntat in beslutet och suttit på sidan. Sedan hade man kunnat önska att processen hade gått snabbare, säger han till TT.

