Vändningen: Han stannar kvar i AIK

AIK lånade in anfallaren Jasir Asani från KF Partizani inför den här säsongen för att täcka upp för korsbandsskadade Nabil Bahoui. Lånet var fram till och med 30 juni med en köpoption, men i och med Corona-krisen var det högst oklart om lånet skulle förlängas. Och när AIK värvade in Erick Otieno och anfallaren Paoulos Abraham var det in princip klart att Asani skulle få lämna och återvända till KF Partizani.

AIK har fortfarande köpstopp

Dessutom meddelade AIK att de hade köpstopp och inte ens fick köpa in material till kansliet.

Men nu står det klart att lånet av Asani förlängs. FotbollSthlm.se har tidigare rapporterat att en lösning var nära förestående. Enligt SportExpressens uppgifter handlar det om att AIK fick extremt fördelaktiga villkor gällande lånet då KF Partizani inte tar ut någon hyra för spelaren och att AIK knappt ens behöver betala någon lönekostnad.

Belastar inte AIK:s ekonomi

Det förlängda lånet belastar knappt AIK:s ekonomi och i och med Otienos skada och det faktum att Nabil Bahoui inte är spelklar till den allsvenska premiären, kunde lånet gå igenom.

Nabil Bahoui ska testas i veckan och kan, om allt ser bra ut, komma till spel i allsvenskan redan innan juli.