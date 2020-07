Sirius besegrade på söndagen Örebro med 2–1 efter att ha vänt ett underläge med 0–1 i halvtid.

Efter den allsvenska matchen berättade ÖSK-tränaren Axel Kjäll för Nerikes Allehanda att flera spelare mått dåligt och kräkts inför matchstart.

– Det var en speciell period innan matchen där vi hade fyra eller fem spelare som spydde innan matchstart. Någon fick det på bussen och någon fick det på arenan. Det var flera som mådde dåligt och flera som spydde. Jättesvårt att säga vad det beror på, vi får utreda det lite mer. Många spelare krigade sig igenom och mådde inte jättebra, några spelade 90 minuter, sade han till tidningen efter matchen.

Lagläkaren ovetandes

När TT når Sirius lagläkare Jakob Johansson och läser upp citaten från Axel Kjäll blir han uppriktigt förvånad.

– Va, vad säger du? Det där är absoluta nyheter för mig, det är ingen information som jag har fått utan Örebro har rapporterat till mig, vid tre olika tillfällen, att alla spelare och ledare är friska. Det är den rapporten som jag har fått via mejl i går, via sms tidigare i dag (söndag) och på en fysisk lista en timme före avspark, säger han.

Inför den försenade seriestarten upprättade Svensk Elitfotboll ett regelverk av genomförande av matcher under covid-19.

Där framgår det bland annat att hemmalagets läkare, på matchdagen, ska granska ett självskattningsformulär som fyllts i av samtliga spelare, ledare och matchfunktionärer. Läkaren godkänner då vilka som är behöriga att gå in på och vistas på arenan.

”De hade inte fått komma in”

På självskattningsformuläret fyller spelare och ledare i kroppstemperatur och svarar på om man har hosta, halsont, huvudvärk, illamående, diarré eller muskelvärk. De får även en fråga om de har andra symptom.

– De har intygat att ingen i truppen – alla som kommer in i arenan från Örebro – har några symptom som kan härledas till corona och i det här läget kan man inte utesluta saker. Kräkningar är visserligen inte det vanligaste symptomet men i det här läget ska man inte in på en arena och sprida det vidare, oavsett vad det är man har, säger Jakob Johansson.

TT: Vad hade hänt om du fått den här informationen innan matchen?

– Då hade de inte fått komma in på arenan. Om han (Axel Kjäll), som du citerar från tidningen nu, visste om detta… jag kan inte säga vad han har sagt men har man spelare som är sjuka så kommer man inte in på arenan. Hela systemet går ut på att man intygar att alla spelare, ledare, alla som ska in är friska och det är det intyget som jag har fått. Om det inte stämmer så är det här anmärkningsvärt minst sagt.

Hammarby bröt mot reglerna

TT har utan framgång försökt nå Örebros Axel Kjäll och lagets fysioterapeut som var ansvarig under matchen.

Klubbens läkare, Ulf Nordström, följde inte med till matchen.

Hammarby bröt mot regelverket när Zlatan Ibrahimovic besökte lagets omklädningsrum i samband med en hemmamatch mot Östersund. Då fick klubben en erinran.