Turerna kring Dalkurds framtida hemmaarena har varit många.

Laget, som ursprungligen är från Borlänge, kunde inte spela på Domnarsvallen när de gick upp i allsvenskan. Inte heller kom de överens med Borlänge kommun om ett avtal för att rusta upp arenan.

I stället bar flytten till Uppsala och Studenternas IP – där även allsvenska konkurrenterna Sirius även håller till. I väntan på att även den arenan renoveras spelar Dalkurd i Gävle.

Men flytten till Uppsala har rört upp känslor i Sirius och supporterföreningen Västa Sidan.

– Bakgrunden är att Sirius har blivit förbisedda under lång tid. Kommunen har inte satsat på idrott och Studenternas uppgraderas nu för första gången sen 60-talet, förklarar ordföranden i Västra Sidan, Hannes Lind-Skogsberg.

"Det har varit katastrofalt"

Han fortsätter berätta om anledningen till upprördheten från deras sida:

– När det beslutet kom om att arenan ska uppdateras passar Dalkurd på att komma hit till ett dukat bord. Både Sirius och Uppsala fotboll har suttit i undermåttliga anläggningar. Det har ju varit katastrofalt… det är elitfotboll, både dam och herr.

"Det är symboliskt"

Under lördagen möts lagen för första gången i allsvenskan - i Gävle. Till matchen åker det upp två supporterbussar, med totalt cirka 100 personer, för att stödja Sirius.

Och de kommer att visa sitt missnöje.

– Vi vill ju vara där och stötta laget men också göra ett statement att vi inte tycker att det är okej med ”flyttandet”, säger Lind-Skogsberg.

Supporterklubben uppmanar sina medlemmar till att de som inte har möjlighet att åka på matchen men äger så kallade bortakort ska låna ut dem - för att inte betala entrépeng.

– Vi har fått in en hel del bortakort, folk har organiserat sig och lämnat in och skickat till varandra via post, så det ger absolut effekt, säger Hannes Lind-Skogsberg.

"Vi vill inte stödja"

Inför matchen uppmanas även bortasupportrarna att inte bidra till kioskerna, något som de menar är en symbolisk handling.

– Det kommer inte att ge någon ekonomisk effekt överhuvudtaget, det är ingen stor del av intäkterna som går direkt till Dalkurd. Det är inte en ekonomisk bojkott utan det är en symbolhandling.

Västra Sidans ordförande Hannes Lind-Skogsberg förklarar:

– Vi vill inte stödja det här laget, även om det är två kronor per korv. Det är symbolen, handlingen och principen i stället för att det ska bli en ekonomisk smäll.

– Sen är det självklart upp till alla som åker dit och göra. Det är bara en uppmaning, ingen regel, och ingen kommer få skit om de handlar så klart.