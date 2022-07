En allsvensk elfteplats efter oavgjort mot både Degerfors och Mjällby, och förlust mot Sirius.

Nu är Rikard Norlings tid i IFK Norrköping över.

Klubben har meddelat Norling att han längre inte är huvudtränare, något som Aftonbladet var först att rapportera om.

– Tyvärr har de sportsliga resultaten under säsongen 2021 samt hittills under säsongen 2022 inte motsvarat föreningens målsättningar. Förutom att ta in ytterligare spelare under vårt kommande fönster tror vi att det är en nödvändighet att även byta huvudtränare. Genom detta hoppas vi att laget och föreningen kan få ny energi och därmed ge sig själv möjligheten att prestera under resten av säsongen, säger IFK Norrköpings ordförande Sakarias Mårdh till klubbens hemsida.

För SportExpressen berättar Norling själv om känslorna efter beskedet.

– Det är trist, natuligtvis, men så fungerar det. Gör man inte tillräckligt bra resultat utsätter man sig för risken att bli av med jobbet. Så är det.

När fick du beskedet?

– I dag klockan ett.

Vad var första reaktionen?

– Jag har varit med så länge så det är klart att jag läser igenom signaler inför ett sådant möte och kan förbereda mig ganska väl. Framförallt mentalt så att man företräder sig själv på ett sätt som man kan stå för i efterhand. Det är som det är. Det är inte världens roligaste samtal att ta för dem heller, men det är deras jobb att göra. Det är inga konstigheter.

”Kunde lägga ihop ett och ett”

Det låter som att du har haft det lite på känn?

– Det var mer att jag började ana ugglor i mossen i dag. I förhållande till signalerna. Jag har egentligen gjort allt det jag behövde göra inför dagens träning och första steget inför Malmö FF. Inte mer än så, det var ganska sent inpå som jag tänkte: ”Ah, nu är det dags”. Man behöver inte gå in på vilka signaler det var, men signaler var det där jag kunde lägga ihop ett och ett.

Vad fick du för motivering till beslutet?

– Resultat.

Bara?

– Ja.

Hur ser du på det?

– Det är som jag försökte säga där. Vi ligger inte i toppen av tabellen och klubben har en ambition att göra det. Tycker man att det är dags att byta av den anledningen … Vad ska jag säga? Det är bara att acceptera. Jag har ingen anledning att gråta ut och tycka att det är orättvist. Även fast man i sina känslor ibland känner: ”Nu jävlar ska jag berätta allt jag känner!”.

Kan du inte göra det!

– Nej, det gynnar ingen. Det var knackiga resultat, så var det.

Någon ersättare är inte klar i nuläget, men klubben meddelar att man startar arbetet med att hitta en ny huvudtränare direkt.

