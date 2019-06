Det var tidigare under tisdagen som SportExpressen kunde berätta att Simon Thern kan lämna IFK Norrköping under sommaren.

Enligt uppgifter förhandlar en rysk klubb just nu med ”Peking” angående mittfältaren. Förhandlingarna har pågått ett tag och det börjar närma sig ett beslut - och definitivt besked om Thern säljs till den ryska klubben eller inte väntas komma inom en snar framtid.

SVT: Hjärtproblem stoppade Simon Thern

När IFK Norrköping presenterade matchtruppen inför mötet med AIK på Friends arena på tisdagen stod det klart att Thern saknades.

Enligt SVT beror frånvaron på hjärtproblem. C More rapporterade under sändningen från matchen att Thern drabbats av sjukdom.

Thern skriver själv på Twitter att uppgifterna inte stämmer.

”Jag ser nu att SVT har gått ut med uppgifter om att jag har hjärtproblem. Jag tackar för all kärlek på så kort tid men det DEMENTERAR JAG KRAFTIGT, obegriplig journalistik och helt fel, mitt hjärta slår precis som det ska. Nu jobbar vi in killarna i andra”, skriver Thern.

Så här förklarade tränaren Jens Gustafsson Therns frånvaro:

– Simon är sjuk. Han kände sig lite yr tidigare i veckan och är inte frisk från det. Det var därför han inte var med.

Kan du säga något om budet ni har fått på honom?

– Nej.