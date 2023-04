Stuart Baxter är tillbaka i Helsingborgs IF, klubben som han lämnade under uppmärksammade former 2007.

Nu ska 69-åringen få försöka få ordning på det anrika laget som ligger sist i superettan efter tre raka förluster.

– Jag ska inte lägga upp fötterna, inte skriva memoarer, jag är fortfarande en aktiv tränare. Den situationen jag är i nu, jag bor i Helsingborg och inväntar arbetstillstånd, så bestämde jag mig för att inte sluta. Jag tackade nej till några jobb i utlandet. Jag var tillgänglig så det är ett smidigt sätt för klubben att täcka luckan nu. Jag är här nu och vill jobba, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Enligt HD tackade Baxter även nej till jobb i Sverige. Tidningen uppger att IFK Göteborg, som inlett allsvenskan med tre raka förluster och är på jakt efter en ny huvudtränare efter sparkade Mikael Stahre, var intresserat av Stuart Baxters tjänster.

Den nye HIF-tränaren ler när han får frågan, men vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna om Blåvitts intresse.

Kontraktet säsongen ut

Baxters kontrakt med Helsingborg sträcker sig till slutet av denna säsong.

– Under tiden kan vi diskutera vilket som är det bästa sättet för HIF att gå framåt långsiktigt. Jag ska försöka sätta principerna i hur vi ska jobba och hjälpa klubben att hitta någon som kan fortsätta föra de principerna framåt. Vi ska försöka få till en strategi som kan hålla i längden, säger han.

Stuart Baxter väntar fortfarande på att få sitt arbetstillstånd i Sverige beviljat och kommer därför inte att leda HIF i matchen mot Brage på lördag.

IFK Göteborg leds just nu av assisterande tränarna William Lundin och Alexander Tengryd. Lee Baxter, Stuarts son, är från och med i år målvaktstränare i Blåvitt.