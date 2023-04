Första gången Oskar Fallenius kom till Djurgårdens IF var han nio år. Nu är ytterforwarden tillbaka för en andra vända.

Fallenius presenterades av klubben i slutet av februari, kontraktet är skrivet över fyra år.

Övergången har beskrivits lite som en kupp från Djurgårdens IF:s sida. Oskar Fallenius rapporterades nämligen ha bestämt sig för att nästa klubbadress efter danska Bröndby IF skulle bli norska SK Brann.

– Jag hade kontakt med en norsk klubb också, men att få spela i Djurgården kändes så mycket mer naturligt. Och den planen vi lade upp för de kommande fyra åren tyckte jag lät så pass bra att det inte var några konstigheter, säger Fallenius.

Var det nära med SK Brann?

– Ja, det var absolut nära. Men Bosse (Andersson, sportchef) och Peter (Kisfaludy, sport koordinator U till A) ringde mig vid rätt tillfälle.

Hur ser planen ut för dig de här fyra åren?

– Den närmsta tiden blir det att komma in i spelsystemet så snabbt som möjligt. Jag fick 30 minuter mot Häcken och siktar på fler inhopp. Jag kommer gasa från start, men också ha tålamod i processen.

FAKTA: OSKAR FALLENIUS Född: 1 november 2001 (21 år) Klubb: Djurgårdens IF Kontrakt: 2026 Tröjnummer: 15 Position: Höger- eller vänsterytter. ”Statistiskt har jag väl spelat mest till vänster under min karriär, men jag trivs på båda positionerna”. Tidigare klubbar (seniornivå): IF Brommapojkarna (2019-2021), IF Bröndby (2021-2023), IK Start (2022, lån) Visa mer

Djurgårdens IF inleder den allsvenska säsongen under lördagen. IF Brommapojkarna står för motståndet. Ett speciellt möte för Oskar Fallenius. Det var i de rödsvarta färgerna som han slog igenom. Och det var i månt och mycket de 16 mål som han noterades för i Ettan Norra 2020 som gjorde att Bröndby IF bestämde sig för att köpa loss honom i början av 2021.

– Det ska bli spännande! BP har verkligen utvecklats som klubb och tagit sig upp till allsvenskan på kort tid. Jag har stor respekt för BP. Jag vet hur de vill behandla boll och spela fotboll på det sättet. Det finns även en del bekanta ansikten där, både spelare och ledare, säger Fallenius.

Är det någon som har hört av sig inför matchen?

– Nej, faktiskt inte.

Det är totalt tystnad?

– Det är tystnad. Jag tror att båda är fokuserade.

Inga psykningar då?

– Nej, det verkar vara ett ganska respektabelt förhållande.

Förra tränarens hyllning

Oskar Fallenius ler. Sedan väljer han, när Andreas Engelmark (en av IF Brommapojkarnas två huvudtränare) kommer på tal, att skicka i väg flera stora hyllningsord. Fallenius tränades av honom i BP.

– Han är en extremt duktig som tränare och vet vad han håller på med. Speciellt med unga spelare. Han har haft en stor påverkan på min utveckling.

Har ni haft kontakt genom åren?

– Vi har väl hörts några gånger. Bara kollat hur det går. Inget konkret så.

Oskar Fallenius i BP:s färger. Totalt blev det 20 mål på 52 matcher i klubben. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Hur ser du tillbaka på tiden i Bröndby IF?

– Två är av blandade erfarenheter. Det blev ett danskt mästerskap efter bara sex månader, det kommer jag absolut inte glömma. Sedan har det varit väldigt utvecklande. Den dagliga dosen av träning där är extremt hög.

Oskar Fallenius om flytten till Djurgården

Oskar Fallenius pausar – och tillägger sedan:

– Men nu kändes det bara naturligt att hitta ett nytt ställe.

Varför?

– Jag hade precis kommit tillbaka från en skada. Klubben hade fått nya ägare, fått in lite nya spelare och jag tyckte att de, i mina ögon, såg på fotbollen på ett annat sätt. Det kändes inte riktigt som samma sak. Och chanserna till speltid kändes rätt långt bort. Men jag har stor respekt för klubben och jag hade verkligen en bra tid där.

Var det även beskedet du fick från klubben, att det skulle bli svårt att få speltid?

– De såg det på ett ömsesidigt plan. De tror säkert på mig som fotbollsspelare, men jag är ung, det finns inte så mycket tid att gå runt och vänta. Då var det bättre att söka sig till ett ställe där det finns lite mer mening i att spela och bidra.

Det stället blev alltså Djurgårdens IF. Kort efter att övergången blivit officiell publicerade Oskar Fallenius gamla bilder på sig själv i klubbens tröja. Han var inte mycket mer än nio, tio år på dem.

– Det är lite nostalgikänsla att komma tillbaka, säger han.

Hur har reaktionerna varit?

– Väldigt mycket positivt, inte minst från nära och kära. Många av mina bekanta är djurgårdare så de tycker att det är skitkul. Även föräldrarna och släktingarna tycker att det är kul att få hem mig till Stockholm. Och jag själv tycker det är superkul att vara tillbaka.