Hasse Backe, 67, expert

– Jag är ganska van tycker jag när det gäller branschen och att rättigheter åker fram och tillbaka. Det är bara att leva med, det är sånt som händer och det finns andra rättigheter på fyran som jag får jobba vidare med. Det är inget jag gråter över, jag vet hur det är och har varit runt på alla kanaler snart.

Är du sugen på att fortsätta med de andra ligorna på C More?

– Ja jag har ju kontrakt till 2022. Jag kommer köra Nations League, EM och VM-kval och slutspel. Sedan vet jag inte om jag kommer jobba med de övriga ligorna.

Hade du hellre fortsatt med allsvenskan?

– Både och egentligen. Jag gillar definitivt internationell fotboll och jag får följa den på nära håll med landskamperna. Det har varit klart en ganska lång stund det här med allsvenskan så jag är inte gråtfärdig över det på något sätt.

Du har kontrakt, men du har inte blivit kontaktad av Discovery?

– Nej, jag var ju där från 2014 och flera år framåt men det är inte aktuellt och jag räknar med att fullfölja mitt kontrakt med C More över VM i Qatar.

Alexander Axén, 48, expert

– Det är tråkigt att det tar slut i C More och TV4. Nu går det över till Discovery, de kommer säkert göra jättebra sändningar också. Det är lite av livets gång i tv-branschen har jag förstått.

Hur ser det ut för egen del?

– Jag har kontrakt som är till sista december och håller mig till det, jag kan inte förhålla mig till något annat. Det är ungefär som när man tränar ett fotbollslag, jag håller mig till kontraktet.

– Det blir några landskamper, allsvenskans stora pris och lite såna saker. Vi kör ända in, så får vi se.

Har du fått förslag från klubbar att börja jobba som tränare igen?

– Det har kommit en del sådana förslag.

Hur skulle du ställa dig till det?

– Det måste vara ett roligt förslag för att jag ska ta det, något utmanande med en bra organisation, ordning och reda. Då finns det alternativet, men annars kan jag inte säga mer än så.

Har Discovery försökt värva dig?

– Jag kommer inte kommentera vilka jag fått några frågor av, den dagen det blir klart med någon så får ni reda på det.

Hur skulle du se på att jobba med C Mores andra rättigheter?

– De förslag som finns är italienska och spanska ligan, alla landskamper med Nations League och det. Det dör inte ut bara för att allsvenskan försvinner, men det är ju en väldigt attraktiv liga.

Alexander Axén Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Anders Fredriksson, 59, kommentator

– Jag har varit med alla år, det är 22 år. Så det är klart att det känns konstigt. Men allt har sin tid, det är ju så med de här rättigheterna. Det är otrolig produkt som berör väldigt mycket, så ur den aspekten känns det väldigt tråkigt. Men Discovery kommer göra ett jättebra jobb med de där rättigheterna, det är jag övertygad om. Jag får väl titta på sändningarna och kanske gå på allsvenskan ute på arenorna för en gångs skull i stället.

Hur ser din framtid ut?

– Jag kommer jobba kvar med C More, köra hockeyn och en del trav. Jag har börjat med V75-sändningarna, och ett av skälen till det är att vi inte skulle ha kvar allsvenskan. För min del blir det mer trav i stället för allsvenskan.

Har du tittat på möjligheten att flytta med de allsvenska rättigheterna?

– Nej. Och jag har inte haft någon förfrågan runt det heller, så det har inte varit aktuellt. Jag misstänker att de vill skapa sina profiler, jag är ganska hårt förknippad med C More och Canal Plus, jag har jobbat där sedan 1992. För mig skulle det vara svårt att byta kanal, men jag har inte fått någon förfrågan.

Lasse Granqvist, kommentator och programledare, 52

– Jag jobbar med SHL och ishockey löpande och kommer att fortsätta att göra det. Jag har uppdraget att arbeta med landslaget i fotboll både på kvinnliga och manliga sidan vilket innebär att det egentligen blir en stor tungering varje sommar. Min stora skillnad blir att efter att ha jobbat varenda helg i 30 år kanske ha ledigt någon söndag, det är inte uteslutet.

Vad händer för dig efter allsvenskan?

– Jag tänker följa allsvenskan ändå. Så här är det att allsvenskan är precis lika intressant och tilltalande oavsett vart matcherna sänds. Folk skiter ju fullständigt i vilka som sitter där, de är intresserade av matchen.

– Det blir nog fulltecknat i helheten ändå. Jag gör ju landslaget och närmast är det EM-kvalet här i Bukarest som kommer här fredagen den 15 november och sen ska jag hem för att jobba Hockeylördag den 16:e. Sen den 18:e är det Sverige-Färöarna. Jag kommer inte ha några problem och fylla kalendern och mitt kontrakt sträcker sig många år till.

Daniel Kristiansson, kommentator, 47

Hur ser du på att C More tappar de allsvenska rättigheterna?

– Det är oerhört tråkigt, det blir ju lite begravningsstämning även om man inte ska säga det i samband med tv. Det här är något man hållit kärt och vill jobba mycket med. Ser man ekonomiskt så är det ju bara en inkomst men det är fantastiskt roligt att jobba med. Det var oerhört tråkigt när beskedet kom att det ska över till en annan kanal.

– Jag kommer att fortsätta att gå på fotboll, att gå på svensk fotboll. Jag vet inte vad som händer för mig personligen men jag kommer inte att sluta kolla på allsvenskan. Jag kommer att titta både på tv och live. Men man har jobbat många år med det här och på det sättet är det lite ett äktenskap som tar slut.

Vad innebär det för din arbetssituation? Har du något annat att göra i stället?

– Nej verkligen inte. Det är det här jag är bra på och vill fortsätta jobba med. Men jag har ett kontrakt som väntar att skrivas med TV4 på ett år som jag förmodligen kommer att acceptera. Jag trivs väldigt bra på TV4 och vill hålla mig fast där. Jag är glad att de vill ha kvar mig i dessa tider.

– Jag jobbade med Fotbolls-VM i Frankrike i somras och känner att jag ligger ganska bra till där och hoppas få chansen igen. Det går man ju miste om, om jag går någon annanstans. Sen vet man aldrig vad som händer, det är så skört i dag. Det vore roligt att jobba med svensk fotboll men jag älskar engelsk fotboll också. Det är mycket man vill jobba med. Jag får försöka sitta lugnt i båten.

Olof Lundh, reporter, 53

– För mig är det ingen förändring. Det finns fortfarande mycket rättigheter kvar så för mig sker ingenting, jag bara jobbar vidare.

– Jag har inte jobbat här i hundra år men ändå 13 år där jag kommit och gått på fyran. Ett tag hade vi lite allsvenskan, ett tag lite mer och ett tag ingen. Det kommer och går.

Hur ser du på att C More tappar allsvenskan?

– Det är så oerhört svårt att bedöma vad det betyder. Det är ingen hemlighet att vi som jobbar med det hade velat behålla allsvenskan. Vad som händer framöver är väldigt svårt att veta, jag är så luttrad att jag bara jobbar vidare. Jag jobbade på Expressen massa år och då hade vi inga allsvenska rättigheter och jag jobbade på GP innan det. Man kan jobba med allsvenskan ändå.

Kommer det påverka Fotbollskanalens bevakning av allsvenskan?

– Det tror jag faktiskt inte. Jag tror vi kommer bevaka allsvenskan fullt ut och vi har fortfarande svenska cupen och uppstarten inför den allsvenska säsongen. Allsvenskan är viktig ändå och det var samma kris och skrik när vi tappade La Liga och Serie A. Vi gick inte under för det, snarare gick det bättre än man hade förväntat sig. Ibland kan man bli friare i sin bevakning.

– För mig personligen är det klart att jag tycker det är kul att jobba med allsvenskan men det är inte så att jag tror allt kommer avstanna.

Kan det bli någon positiv förändring för dig också?

– För det första tror jag inte man kommer fatta det förrän man är där i april nästa år. Nu är vi mitt i en historisk slutomgång och har fokus på det. I den bästa av världar hade jag velat att TV4 och C More hade alla rättigheter men jag är tillräckligt bevandrad i ekonomi för att fatta att det inte är så det funkar.

Olof Lundh Foto: NIKLAS LARSSON / BILDBYRÅN

Erik Edman, expert, 40

Hur ser du på att C More tappar allsvenskan för den här gången?

– Det är så klart tråkigt allsvenskan tar slut rent allmänt. Allsvenskan och även superettan är och har ju varit extra fantastisk den här säsongen. Man kommer sakna mycket, framför allt alla väldigt kompetenta kolleger och de som arbetar runt en sändning som gör ett strålande jobb.

Hur ser din framtid ut, blir du kvar på C More?

– Jag har inte spikat framtiden i dag, så just nu vet jag inte vilken väg jag kommer välja.

Har du haft någon kontakt med Discovery som tar över rättigheterna?

– Även Discovery kommer säkerligen göra en utmärkt produkt till nästa år och har ju redan många duktiga i sitt team, jag har egentligen inte funderat så mycket mer än så kring det.

Mats Lilja, kommentator, 38

– Allsvenskan har ju varit synonymt med Canal Plus och C More i många år så det är klart att det blir speciellt. Jag har själv kommenterat över 200 allsvenska matcher de senaste åtta säsongerna. Samtidigt så är det ju en del av branschen att rättigheter byter ägare ibland.

Vad innebär det för dig?

– För egen del blir det mycket hockey och en del EM-kvalfotboll den närmsta tiden.

Jon Persson, expert, 43

Hur ser du på att C More nu gör sista allsvenska sändningen?

– Det har jag faktiskt tänkt rätt lite på eftersom det varit så spännande på slutet, men det känns lite vemodigt både för kanalen och egen del. Det är klart att det är så. De har väl haft det i 22 år.

Hur påverkar det din framtid, hur ser kontraktet med C More ut?

– Det går ut nu. Jag vet inte exakt vilka datum som gäller, men jag har inga fler uppdrag efter allsvenskan. Jag kommer inte att vara kvar på C More och TV4, det är klart. De har meddelat det, så är status.

Hur känns det?

– Jag har alltid jobbat vid sidan om, både när jag var aktiv och i den här rollen. Jag gör det mest för att jag tycker det är jäkligt roligt, men lite vemodigt är det. Det trillar nog ner lite på ett annat sätt när det är verklighet i vår när allting drar i gång igen, fast i andra kanaler.

Har du fått någon förfrågan från Discovery?

– Nej, vi har inte haft någon kontakt överhuvudtaget.

Kommer du fortsätta jobba någonting med tv alls då?

– Jag har tyckt att det har varit kul, det är främsta anledningen till att jag har gjort det. Men vi får se om det dyker upp någonting eller inte, kommer det någonting får jag ta ställning till det då.

Jon Persson Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

Patrik Westberg, kommentator, 51

– Jag har varit fullt fokuserad på en löjligt intressant avslutning, men det känns så klart märkligt och det kanske kommer en tår i bilen på hemvägen från sista sändningen. Framför allt är jag så tacksam för allt jag har fått uppleva och alla fina möten med människor i och runt allsvenskan.

Innebär det någonting för din framtid, blir du kvar på C More?

– Jag blir kvar på C More. Trivsamt folk och jag tror på kanalens framtid.

Har du haft någon kontakt med Discovery, som tar över rättigheterna?

– Nej, inga möten med Discovery.

Anna Brolin, programledare, 39

Anna Brolin har jobbat på TV4:s sportredaktion sedan 2008, då hon började bevaka de svenska landslagen och spansk ligafotboll. Brolin har varit programledare i C Mores allsvenska studio under de senaste säsongerna, och även frontat sändingarna från VM i Ryssland 2018 och sommarens VM i Frankrike.

Brolin har haft flera andra uppdrag inom TV4, bland annat som programledare för Nyhetsmorgon och Biggest Loser.

SportExpressen har sökt Anna Brolin.

Anna Brolin Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD / IBL/IBL MEDIABILD / IBL

Anders Andersson, expertkommentator, 45

Anders Andersson har en gedigen bakgrund som fotbollspelare, med flera säsonger i bland annat Benfica och Malmö FF. Han har spelat 27 landskamper för Sverige. Andersson har synts frekvent i TV4 och C Mores fotbollssändningar sedan VM i Sydafrika 2010. Experten kommer fortsätta höras i kanalernas sändningar från EM-kvalet under hösten. Andersson har de senaste åren vuxit till en av Sveriges mest populära expertkommentatorer, och kan vara ett namn för Discoverys allsvenska satsning.

SportExpressen har sökt Anders Andersson.

Åke Unger, kommentator, 56

Åke Unger är en erfaren kommentator som under många år jobbade för bland annat Radiosporten och TV3 innan han gick till TV4 och C More. Unger har utöver fotboll kommenterat sporter som handboll, boxning och ishockey. 2017 gjorde han sitt 20:e hockey-VM.

SportExpressen har sökt Åke Unger.

Axel Pileby, reporter, 33

Axel Pileby värvades till TV4 från SportExpressen 2015. Pileby var inledningsvis främst programledare för sporten i Nyhetsmorgon, men har allt mer profilerat sig som utsänd reporter på allsvenska matcher – där han ofta flankerats av experter som Hasse Backe och Alexander Axén.

Utöver sin roll i C Mores allsvenska sändningar har Pileby agerat reporter vid andra sportevenemang och dessutom jobbat med program utanför sportbevakningen, så som Efter fem och Nyhetsmorgon.

SportExpressen har sökt Axel Pileby.