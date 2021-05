Tunga skadebesked när Djurgården slog ÖFK

Östersund och Djurgården spelades - trots två coronafall i ÖFK och en önskan från gästerna om att skjuta upp matchen - under onsdagskvällen.

Aslak Witry hittade Edward Chilufya som löpte ifrån sin försvarare och rullade in 1-0 bakom Aly Keita till 1-0 i den 11 minuten och gav hemmalaget en fin start på matchen.

Nyckelspelarna skadade

Allt var dock inte frid och fröjd för Djurgården.

I mitten av den andra halvleken tvingades försvarsklippan Jacob Une Larsson att utgå skadad. Une Larsson satte sig ner och tog sig för vaden innan han haltade ut hårt bandagerad i den 65 minuten.

In på plan kom i stället Jesper Löfgren. Och det var Just Löfgren som gjorde 2-0 för Djurgården då han nickade in bollen efter en hörna slagen av Magnus Eriksson.

– Det är en jättefin hörna och jag kommer upp på en yta som vi pratat om att vi ska attackera, säger Löfgren om målet i Discovery +.

Djurgården kontrollerade den avslutande delen av matchen och vann tillslut med 2-0 men drabbades i slutet av matchen av ytterligare en skada då Rasmus Schüller tvingades lämna planen. Härnäst för Djurgården väntar Stockholmsderby mot Hammarby på söndag.

– Vi har en bred trupp så vi kommer ställa fram ett bra lag oavsett vilka som är friska, säger Löfgren i sändningen.

Efter matchen lämnade också Une-Larsson ett glädjebesked. Derbyt mot Hammarby på söndag ser inte ut att vara i fara.

- Det känns ganska bra. Jag fick lugnande besked av doktorn när vi var nere och undersökte det så det var bra prognoser till söndagen, säger mittbacken.

Vad är det som har hänt?

- Jag vet inte vad som hände, men jag kom ut i halvlek och kände att det inte kändes så bra i vadfästet, vid knävecket ungefär. Det blev sämre och det släppte inte i andra och då kände jag att jag valde att ta ett byte.

Kan du spela derbyt?

- Ja, det tror jag ändå. Det känns som att det är mer än smäll än något annat.

För Östersund innebär förlusten lagets tredje raka förlust i allsvenskan.

