”Tolkar det som att det inte blir publik”

Svenska fotbollförbundet hade i fredags ett möte med regeringen och Folkhälsomyndigheten gällande restriktionerna angående fotbollen. Förhoppningen från Svenska fotbollförbundets sida var att det skulle öppnas upp för 500 personer på allsvenska matcher från och med den 17 maj i år. Samtidigt som man ansökte om dispens för att få ta in 500 åskådare på Champions League-finalen för damer som går på Ullevi den 16 maj.

Men efter mötet är Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand inte speciellt hoppfull.

– Vi har som sagt tillskrivit både regeringen och Folkhälsomyndigheten och vädjat om att få ta in ett mycket begränsat antal åskådare under ansvarsfulla former på damernas Champions Leauge-final, som vi arrangerar 16 maj. Vi har frågat om man kan ge oss ett undantag med tre timmar eftersom datumet tidigare varit 17 maj, där man jobbat mot att ta in publik. I fredags bjöd regeringen också in oss till ett remissmöte gällande ändringar i begränsningsförordningen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket ju handlar om just publikfrågan, säger svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Har frågat om undantag

Sjöstrand fortsätter:

– På mötet deltog även Folkhälsomyndigheten och andra verksamheter från idrotten och kulturen. Under nästa vecka, troligen på onsdag, väntas regeringen sedan fatta beslut om eventuella förändringar om man ska tillåta publik från den 17 maj eller inte. Min absoluta uppfattning efter fredagens möte och som jag tolkar det jag hör, är att det inte kommer att öppnas för publik den 17 maj och att vi tyvärr då inte heller kommer ges möjlighet att ta in fler åskådare än åtta personer på Champions League-finalen för damer.

– Men som sagt, vi har inte fått någon formell återkoppling på vår, som jag anser det, högst rimliga förfrågan utan detta är hur jag tolkar de signaler som kommer. Men vi har ju under senaste året blivit rätt luttrade och bra på att tolka just signaler och att fotbollen används som ett slags signalvärde mer än att man säkerställer ändamålsenliga och logiska restriktioner, säger Sjöstrand.

Svenska fotbollförbundet har även frågat om det går att göra ett undantag eftersom att Champions League-finalen för damer spelas klockan 21.00 den 16 maj.

– Om vi inte kan få ett undantag har vi även bett dem att tillåta 500 åskådare från klockan 21.00 just den 16 maj, eftersom vi uppfattar det som att det inte ligger någon forskning bakom just datumet den 17 maj, förutom att det är en måndag, säger Sjöstrand.

”Får se hur det blir”

Svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist är inne på samma linje.

– Det är fortfarande svårt att veta. Vi hade ett möte i går med Folkhälsomyndigheten där vi fick lägga fram våra synpunkter och diskutera öppningsstrategier. De håller på med ett remissarbete kring sina föreskrifter och sedan håller regeringen på med sina förordningar, och de hade vi möte med i imorse. Där kan man säga att just nu sitter både regeringen och Folkhälsomyndigheten och hämtar in synpunkter och sedan ska man slipa på hur de vill ställa sig till det här och det svaret ska vi få se som utgångspunkt någon gång nästa vecka, säger han.

”Vi är redo med lösningar”

Enquist menar att allt hänger på hur smittspridningen utvecklar sig under de närmaste dagarna.

– Sedan tas beslut inför 17:e maj. Vart det här tar vägen vet vi inte, ni vet nog lika mycket som jag. Jag tror väldigt mycket hänger på kommande veckan och hur det utvecklas på smittskyddssidan. Börjar de se ett break i belastningen på vården så finns det hopp om lättnader den 17:e men är den fortsatt hög finns risken att man förlänger det något. Jag hoppas fortfarande att man kan hitta lösningar till den 17:e men det hänger på utvecklingen och de nästkommande tio dagarna.

– Vi är redo med lösningar oaktat smittskyddsläget. Vi har varit redo ganska länge, för vår del är vi redo med smittsäkra lösningar från 17:e men det bygger på att vi får chansen från regeringen och myndigheter, säger han.