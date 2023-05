AIK och IFK Göteborg drabbade samman under måndagskvällen. En av snackisarna inför matchen var den nylagda gräsmattan på Friends arena.

Den såg usel ut på håll – något de ansvariga förklarade med att den hade drabbats av värmestress under transporten till arenan. Det skulle dock, menade Friends arena, inte påverka spelegenskaperna.

Men ...

– Det är under all kritik att en så här fin arena och Nationalarenan ska ha så här dåligt gräs. Det är klart at det är under all kritik, säger IFK Göteborgs Gustav Svensson efter matchen som slutade 2–2.

Han tillägger:

– Men den var ändå bättre än vad man trodde att den skulle vara. Man trodde inför att det skulle vara riktigt svårt att spela fotboll på. Återigen, det är under all kritik.

Ni spelade nyligen på Tele 2 arena, hur är det att komma till Stockholm och det är den här kvaliteten som gäller?

– Ja, jag vet inte. Det är väl fokus på annat i Stockholm. Jag har ingen aning. Vi har en arena i Stockholm där vi spelar tre lag, plus damlandslaget.

Gamla Ullevi. Den är dock inte speciellt hyllad den heller.

– Nu i år tycker jag att den varit helt okej. Vi i Göteborg gör ett bättre jobb än här i Stockholm i alla fall. Men jag vet inte. Det är klart att det är något man måste se över, säger Gustav Svensson.

Marcus Berg om den nylagda gräsmattan på Friends arena.

– Den ser sämre ut än vad den är. Jag har spelat på den här ett par gånger när den är nylagd och det brukar vara så där. Men jag tycker att den höll hyfsat ändå.

Hur är det att komma till Stockholm, först spela på Tele2 arena och få skrapsår och sedan det här?

– Här har man spelat med de här förutsättningarna. Oftast med landslaget och mot lite bollskickligare motstånd. Då var man nästan glad att den var så här. Skämt å sido, den är bättre än den ser ut. Och det är fortfarande gräs, det är många gånger bättre än konstgräs.

AIK:s John Guidetti om mattan:

– Touchen kändes bra, inga problem.

– Den var inte great, men det är bara att acceptera och spela fotboll.

