Efter tre raka allsvenska förluster på raken studsade MFF tillbaka i ligaspelet med att tvåla till Degerfors med 2-0 inför 2 801 åskådare på Stora Valla.

Efter cuptiteln i torsdags var de himmelsblåa spelarna överens om att de skulle få en extra boost inför mötet i Värmland – och kanske var hemmasonen Ola Toivonen mest laddad.

Den Degerfors-fostrade spelaren missade mötet på Stora Vall i fjol på grund av korsbandsskadan som han ådrog sig och därmed var söndagens möte i eftermiddagssolen extra speciellt för forne landslagsstjärnan.

Efter fyra minuter prickade Toivonen in ledningsmålet efter ett långt Jonas Knudsen-inkast. Även för dansken var mötet på Stora Valla något utöver det vanliga, detta eftersom han nu gjorde comeback efter nästan ett års skadefrånvaro efter att ha gått sönder mot just Degerfors på bortaplan.

Knudsens inkast var farliga under den första halvleken och kort innan Toivonens ledningsmål var Lasse Nielsen nära att nicka in 1-0 på inkast från just landsmannen.

Toivonen utökade i 44:e – byttes ut i paus

Spelmässigt var det rätt jämna första 45 minuter, men MFF skapade fler lägen. Veljko Birmančević frispelades av Erdal Rakip men fick inte till avslutet. I den 44:e minuten iklädde sig serben rollen som framspelare i stället. Inspelet till Toivonen var bra och anfallaren avslutade med en skruvad yttersida som via stolpen letade sig in i nät.

Toivonen tvåmålsskytt i sin återkomst på Stora Valla – och i paus byttes han ut efter känning i ljumsken.

Den andra halvleken blev rätt avslagen. MFF drog ner på tempot och lät Degerfors försöka forcera. Hemmalaget kom till ett par chanser men segern kändes aldrig hotad för mesta mästarna som därmed bröt sin tunga svit i allsvenskan.

Upp till serieledande Häcken är det fem poäng – men då har laget från Hisingen en match till godo också.

Derby väntar för MFF efter omstarten

För Degerfors är läget mer prekärt. Värmlänningarna är nästjumbo med tre pinnar upp till säker mark. Kvalplatsplacerade Sundsvall är på samma poäng som Degerfors.

Nu väntar ett månadslångt allsvenskt uppehåll. I stället stundar nu Nations League där svenska landslaget spelar hela fyra matcher i juni.

För Malmö FF:s del väntar en riktig stormatch när allsvenskan startar om igen i slutet av juni. Då ställs nämligen MFF mot Helsingborg i ett Skånederby. HIF slåss som bekant mot just Degerfors IF i kampen om att undvika nedflyttning till superettan.

Degerfors startar om allsvenskan med en hemmamatch mot topplaget AIK, därefter möter man IFK Göteborg på bortaplan.