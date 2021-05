Paulinho har varit skadedrabbad under sin tid i Hammarby, och inför derbyt mot Djurgården hade han inte spelat en enda minut under 2021. Ett skadat knä har satt stopp, men under söndagen fanns han med på bänken - och fick komma in med knappt tio minuter kvar.

– Det är svårt, jag måste komma i form igen och efter tre månader utanför planen är det svårt att göra det på en dag, säger han när han får en fråga om sin insats efter matchen.

– Men de här tio minuterna kändes okej, jag hoppas att jag får spela mer mot Kalmar och att jag kan vara i bättre form inför finalen.

Paulinho tillbaka efter skadan

Hur har de här månaderna varit för dig?

– Det är mer mentalt, man måste vara stark mentalt, det handlar inte bara om kroppen. Det är andra gången jag får problem med knät och jag måste ta dag för dag. Men jag har bra stöd från min familj och min agent, och det känns väldigt bra i dag.

Har du varit orolig?

– Nej, och nu måste jag glömma det, fokusera på att spela fotboll och göra mitt jobb. Jag hoppas jag får spela mer framöver, jag behöver det. För att komma i form måste jag få spela några matcher, oavsett om det är i tävlingsmatch eller träningsmatcher. Men jag känner mig okej nu. Tio minuter i derbyt är wow för mig, jag är lycklig.

Det återstår en omgång av allsvenskan innan EM-uppehållet, Hammarby möter Kalmar borta på söndag den 23 maj och sedan väntar cupfinal mot Häcken den 30 maj.