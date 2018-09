Drygt 14 000 åskådare på Östgötaporten i Norrköping fick bevittna ett högoktanigt allsvenskt toppmöte mellan serieledande AIK och tabellfyran IFK Norrköping.

Efter en mållös första halvlek som präglades av flera tuffa närkamper och fysiskt spel kunde så hemmalaget få utdelning i den andra halvleken.

Simon Thern prickade in ledningsbollen med ett distansskott bakom Oscar Linnér i AIK-målet. En tavla, menade C Mores expert Jon Persson.

– Linnér, den måste du ta, säger han i sändningen.

AIK:s mäktiga svit bruten

Thern, som representerade AIK i fjol men som inför den här säsongen skrev på för IFK Norrköping, var inte klar där.

Tio minuter senare nickade han in Lars Krogh Gersons hörna via Per Karlssons ben och fram till 2–0. En jublande glad Thern löpte sedan ut till managern Jens Gustafsson för att förenas i en kram.

”Peking” vaskade sedan fram flera farliga chanser fram till ett tredje mål innan AIK fick till en hygglig forcering, men det räckte inte hela vägen.

Därmed knappar IFK Norrköping in på AIK i tabellen och avståndet är nu endast sex poäng.

Förlusten var AIK:s första för säsongen. Senaste allsvenska förlusten kom borta mot IFK Göteborg den 10:e augusti i fjol.

”Nä, men kul att se dig”

Matchhjälten Simon Thern menade att IFK Norrköping spelade bättre rent spelmässigt i den första halvleken men att det överlag var ”ganska gött”.

I första halvlek snuvade AIK-målvakten Oscar Linnér Simon Thern på ett mål efter en suverän reflexräddning. Något Thern fick höra i pausen.

– Han var lite kaxig där i halvtid så jag fick sätta honom på plats. Han gjorde väl en hyfsad räddning på det första skottet, säger Thern.

Oscar Linnér delar inte riktigt Therns uppfattning om ordväxlingen i halvtid.

– Han sa ”den där hade du inte tagit förra året”, och jag svarade typ ”nä, men kul att se dig”. Typ så. Bara att gratulera Simon och ”Peking” till en bra vinst, säger Linnér.

Simon Thern jublar med publiken. Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

Pressen är nu på AIK.

– Nu har de gått jävligt starkt och vunnit alla matcher sen vi mötte dem senast, men nu gått på en plump här. Nio matcher kvar, det kan hända jävligt mycket.

Guldstriden lever i allra högsta grad för IFK Norrköping.

– Det har jag sagt hela tiden, vi har fortfarande en tro på det och gnuggar på.

”Det funkade inte riktigt i dag”

Rikard Norling:

– Gratulerar som sig bör. Matchen blev det vi hade förväntat oss, det är en tillställning mellan två lag som vet hur det andra spelar och har förberett sig för det. Man är medveten om varandras styrkor, då är det viktigt med ett mål. När de gör första känns det lite extra matchavgörande. Trots det har vi väl chanser vid 2-0 att jobba oss tillbaka in i matchen. Bara att konstatera det och göra det vi kan för att förbereda oss så väl vi kan.

Lite tur och skicklighet bakom segern, menade Norrköpings Jens Gustafsson.

– En jämn match, vi var väldigt ödmjuka inför uppgiften. Vi har en del bolltapp som gör att AIK skapar lite vassare målchanser i första halvlek. Med skicklighet och lite tur går vi segrande ur det här.

De båda tränarna var överens om Simon Therns betydelse för matchen.

– Simons insats är väldigt bra, den har varit bra under längre tid. Han är matchavgörande och gör ett jättejobb i försvarsspelet. Hans sätt att få omgivningen att slappna är viktigt, säger Jens Gustafsson.

– Vad ska jag säga? Han har ett jätteskott som Oscar gör en riktigt fin räddning på. Seda gör han mål oh knoppar in en hörna. Det är bra gjort. Han är bra i spelet också. Jag sa det förra matchen: Han är en av de vi förbereder oss för att kunna tygla. Det funkade inte riktigt i dag, menar Rikard Norling.

Rikard Norling, AIK:s tränare. Foto: STEFAN JERREVÅNG/TT / TT NYHETSBYRÅN

